الامارات | «زايد».. أول مواليد أبوظبي في العام الجديد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع انطلاق الألعاب النارية الاحتفالية التي أضاءت سماء دولة الإمارات العربية المتحدة، منتصف ليلة أول من أمس، علت أصوات المواليد الجدد إيذاناً ببداية عام 2024 بفرحة مضاعفة في العديد من المستشفيات.

وعند منتصف الليل، استقبل الزوجان محمد خميس السويدي وشيرين محمد، في مستشفى برجيل أبوظبي، طفلهما زايد، الذي ولد بوزن 3.3 كيلوغرامات، وضاعف المولود فرحة العائلة في يوم رأس السنة الميلادية.

وأعرب الأب المبتهج بمولوده قائلاً: «لا يمكننا أن نصدق أن ابننا هو من أوائل الأطفال الذين ولدوا في دولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام، إنها طريقة رائعة لبدء العام الجديد، أشكر الله عزّ وجلّ على هذه الهدية».

وقالت أخصائية أمراض النساء والتوليد في المستشفى، الدكتورة هالة السيد: «الطفل والأم في صحة جيدة، وكانت لحظة رائعة بالنسبة لنا أن يولد (زايد) في يوم رأس السنة الجديدة».

وفي مدينة برجيل الطبية، ولدت الطفلة فتحية آيات ميشكات بوزن 2.7 كيلوغرام في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، وأعربت والدتها عائشة أكتر ووالدها شهاب الدين عبدالخالق، عن سعادتهما بولادة الطفلة في هذا التوقيت المميز. وولدت الطفلة على يد استشارية أمراض النساء والتوليد، الدكتورة ريتو نامبيار، التي قالت: «إنها لحظة لا تقدر بثمن بالنسبة لنا أن يولد طفل عند منتصف ليل رأس السنة، الأطفال نعمة عظيمة، أهنئ العائلة وأتمنى للجميع سنة جديدة سعيدة».

وفي تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، استقبل الزوجان المصريان أسماء عصام مصطفى وإبراهيم مطاوع طفلهما الثاني، سفيان، في مستشفى ميديور أبوظبي، وكان وزنه 3.2 كيلوغرامات، على يد استشاري أمراض النساء والتوليد، الدكتور وليد الشربيني.

وقالت الأم أسماء، وهي تحمل الطفل بين ذراعيها: «لقد أنعم الله علينا بهدية مثالية، سيكون هذا اليوم دائماً في الذاكرة، ولن ننساه»، فيما قال الطبيب الشربيني: «كانت لحظة احتفال للمستشفى بأكمله، حيث تشاركنا الفرحة مع والدي الطفل سفيان بولادته، وبلحظة رأس السنة الميلادية الجديدة في الوقت ذاته».