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هطول أمطار الخير على الشارقة

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ابوظبي - سيف اليزيد - هطلت اليوم أمطار الخيرعلى مناطق متفرقة في إمارة الشارقة.

 وأفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الأمطار الخفيفة هطلت على  شارع مليحة، وشمال محافز (الشارقة). وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة إكس.

  • هطول أمطار الخير على الشارقة

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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