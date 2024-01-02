هطول أمطار الخير على الشارقة

ابوظبي - سيف اليزيد - هطلت اليوم أمطار الخيرعلى مناطق متفرقة في إمارة الشارقة.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الأمطار الخفيفة هطلت على شارع مليحة، وشمال محافز (الشارقة). وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة إكس.