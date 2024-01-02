هطول أمطار الخير على الشارقة

ابوظبي - سيف اليزيد - هطلت اليوم أمطار الخيرعلى مناطق متفرقة في إمارة الشارقة.
وأفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الأمطار الخفيفة هطلت على شارع مليحة، وشمال محافز (الشارقة). وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة إكس.
ابوظبي - سيف اليزيد - هطلت اليوم أمطار الخيرعلى مناطق متفرقة في إمارة الشارقة.
وأفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الأمطار الخفيفة هطلت على شارع مليحة، وشمال محافز (الشارقة). وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة إكس.
صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام