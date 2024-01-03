«الأرصاد»: تأثر الدولة بامتداد المرتفع الجوي السيبيري

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

تتأثر الدولة بامتداد المرتفع الجوي السيبيري الممتد من الشمال مصاحباً معه كتلة هوائية باردة تتأثر بها الدولة، وشبه الجزيرة العربية بوجه عام، خلال يناير الجاري، والذي يتميز بانخفاض في درجات الحرارة، حيث يكون الطقس معتدل الحرارة نهاراً وبارداً خلال الليل بوجه عام، ويعود ذلك إلى تأثر المنطقة بامتداد المرتفع الجوي السيبيري، وفقاً لتقرير السمات المناخية لشهر يناير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.

وأضاف التقرير: «تتأثر المنطقة خلال يناير بعدد من المنخفضات الجوية السطحية العابرة من الغرب إلى الشرق، وأحياناً أخرى تتأثر بامتداد منخفض البحر الأحمر، وفي بعض الأحيان يصاحب وجود هذه المنخفضات امتداد منخفض جوي علوي، يؤدي ذلك إلى تتكاثر السحب على الدولة في بعض أيام هذا الشهر، مع سقوط الأمطار».

كما تشهد الدولة، خلال الشهر، نشاطاً للرياح الشمالية الغربية أحياناً «تسمى رياح الشمال»، تكون مثيرة للرمال والغبار على المناطق الداخلية خاصة والمكشوفة، كما تؤدي هذه الرياح إلى ارتفاع موج البحر في الخليج العربي، وتزداد الرطوبة النسبية، خاصة في الصباح الباكر، مما يهيئ الفرصة لتكون الضباب والضباب الخفيف، ويزداد معدل حدوث الضباب على المناطق الداخلية أكثر عن المناطق الساحلية.

ووفقاً لإحصائيات مناخية، وسجلات تاريخية التي تناولها التقرير بالنسبة إلى درجات الحرارة، يتراوح متوسط درجة الحرارة ما بين 16.4 و20.0°م، بينما يتراوح متوسط درجة الحرارة العظمى بين و21.3 و25.7 °م، أما متوسط درجة الحرارة الصغرى فيتراوح بين 11.6 و15.1 °م، وكانت أعلى درجة حرارة 36.0 °م في بعض المناطق، مثل عصب سنة 1991 وفي الهير سنة 1983 والفوعة سنة 1983، بينما كانت أقل درجة حرارة على ركنه سنة 2021 والتي بلغت 2- درجة مئوية تحت الصفر.

وبالنسبة إلى الرياح، يبلغ متوسط سرعة الرياح 12 كم/ساعة، وأعلى سرعة رياح (هبه رياح) شهدتها الدولة بلغت 101.9 (كم/ س) على مطار أبوظبي سنة 2022، أما الرطوبة، فإن متوسط الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر 63%.، أما متوسط الرطوبة النسبية العظمى فيتراوح ما بين 78% و91%، ومتوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 31% و47%.

أما ما يتعلق بالضباب، فكانت أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية، سنة 2021، حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 19 يوم ضباب و4 أيام ضباب خفيف، أما الأمطار فكانت أعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر 229.9 ملم على ميناء صقر في سنة 2020.