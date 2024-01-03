"بلدية أبوظبي" تنجز تأهيل وإنشاء 4 ملاعب ومنطقة ألعاب لياقة بدنية في الباهية والشهامة

ابوظبي - سيف اليزيد - أنجزت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية الشهامة، مشروع تأهيل 3 ملاعب متعددة الاستخدام في منطقة الباهية، وإنشاء ملعب متعدد الاستخدام، ومنطقة الألعاب و اللياقة البدنية في حديقة الشهامة الجديدة، بهدف رفع كفاءة أصول البلدية، والتشجيع على ممارسة الرياضة، وتوفير بيئة ترفيهية آمنة ومستدامة لجميع أفراد المجتمع، وتكريس أفضل مقومات الحياة والرفاهية في إمارة أبوظبي.

ويشمل المشروع تأهيل 3 ملاعب في الباهية، منها ملعب لكرة القدم من العشب الاصطناعي بمساحة إجمالية 1650 متراً مربعاً، وملعب متعدد الأغراض ذو أرضية أكريليك ( كرة قدم خماسي - كرة سلة -كرة يد) بمساحة إجمالية 375 متراً مربعا، وملعب كرة طائرة ذو أرضية أكريليك بمساحة إجمالية 375 مترا مربعا، بالإضافة إلى تركيب 10 أعمدة إنارة طويلة مزودة بإضاءات موفرة للطاقة.

أما في حديقة الشهامة الجديدة فتم إنجاز ملعب متعدد الاستخدام، ذي أرضية أكريليك "كرة قدم خماسي، كرة سلة، كرة يد"، بمساحة إجمالية 594 متراً مربعاً، بالإضافة إلى تركيب سياج معدني حول الملعب بطول 84 متراً، وتركيب بوابتين للملعب، و4 أعمدة إنارة طويلة مدعمة بكشافات إنارة موفرة للطاقة.

كما اشتمل المشروع على إنشاء منطقة ألعاب لياقة بدنية في حديقة الشهامة الجديدة، مخصصة لأجهزة اللياقة البدنية بمساحة إجمالية 245 متراً مربعاً بأرضية أكريليك، وتزويدها بخمسة أجهزة لياقة بدنية متعددة الاستخدام تخدم مختلف الفئات العمرية لمرتادي الحديقة، وتحفز أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة البدنية للحفاظ على صحتهم، كما تم تزويد منطقة اللياقة البدنية بمقاعد للاستراحة.

وفي هذا الإطار تحرص بلدية مدينة أبوظبي على توسيع خارطة الملاعب الرياضية في أصولها من الحدائق والمنتزهات، وحدائق الأحياء السكنية، وذلك بهدف تعزيز صحة المجتمع وإتاحة مرافق ترفيهية ورياضية تتناسب مع الأعمار كافة وتلبي احتياجاتهم ، وكذلك لجعل الرياضة أسلوب حياة، ونمطاً صحياً يساهم في تعزيز صحة أفراد المجتمع.