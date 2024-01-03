اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدًا غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار نهاراً خاصة على بعض المناطق الساحلية والشمالية، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة ونشطة السرعة مثيرة للغبار أحياناً.

حركة الرياح شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.. الموج في الخليج العربي مضطرب .. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:49 والمد الثاني عند الساعة 07:57 والجزر الأول عند الساعة 12:06 والجزر الثاني عند الساعة 00:16.

وفي بحر عمان الموج متوسط إلى مضطرب.. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:06 والمد الثاني عند الساعة 02:57 والجزر الأول عند الساعة 10:01 والجزر الثاني عند الساعة 20:06.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا