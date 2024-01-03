الطقس المتوقع في الإمارات غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدًا غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار نهاراً خاصة على بعض المناطق الساحلية والشمالية، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة ونشطة السرعة مثيرة للغبار أحياناً.

حركة الرياح شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.. الموج في الخليج العربي مضطرب .. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:49 والمد الثاني عند الساعة 07:57 والجزر الأول عند الساعة 12:06 والجزر الثاني عند الساعة 00:16.

وفي بحر عمان الموج متوسط إلى مضطرب.. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:06 والمد الثاني عند الساعة 02:57 والجزر الأول عند الساعة 10:01 والجزر الثاني عند الساعة 20:06.