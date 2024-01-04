الامارات | محمد بن راشد: رسالتي لجميع المسؤولين أن أولويتنا الفترة المقبلة هي الأسرة حماية وتمكيناً وتطويراً وتماسكاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر حساب سموه بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً.

الإخوة والأخوات … جرياً على عادتنا السنوية في إطلاق مشاريع وبرامج وطنية واعدة في الرابع من يناير من كل عام … نعلن اليوم عن إطلاق أجندة دبي الاجتماعية 33 .. وهي خطتنا لمجتمع دبي للعشر سنوات القادمة .. شعارها "الأسرة أساس الوطن" .. وميزانيتها 208 مليار درهم خلال العشر سنوات المقبلة … وهدفها أسرنا المواطنة في دبي .. إسكاناً .. ومستوى معيشةً .. وهويةً وقيماً.. وترابطاً اجتماعياً .. ورعايةً صحية .. وتطويراً لمهارات المستقبل في أجيالنا القادمة .

هدفنا مضاعفة عدد الأسر المواطنة إلى الضعف خلال عقد .. وتوفير أحياء سكنية ذات أفضل معيشة لهم على مستوى العالم .. وتوفير حماية مجتمعية لأجيالنا من الأفكار غير السوية والممارسات التي يمكن أن تهدد استقرار الأسرة وتماسكها..

الأجندة الاجتماعية لها مستهدفات واضحة .. وبرامج معتمدة .. وميزانيات مخصصة .. وسيتابعها أبنائي حمدان ومكتوم وأحمد وإخوانهم .. وهم أحرص الناس على أسرة دبي الكبيرة التي نشأوا فيها وأحبوها .. وتربطهم بها أواصر المحبة والمودة والدم .

الوطن ليس أرقاماً وبنياناً .. الوطن أسر وإنسان .. ورسالتي لجميع المسؤولين أن أولويتنا الفترة المقبلة هي الأسرة حماية وتمكيناً وتطويراً وتماسكاً … ونسأل الله أن يوفقنا في خدمة البلاد والعباد .