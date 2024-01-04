«الوطني للأرصاد» يحذر من ارتياد البحر

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

هطلت، أمس، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من الدولة، نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق ومرتفع جوي سطحي من الغرب، صاحبهما امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأدى ذلك إلى هبوب رياح شمالية غربية نشطة، تصل سرعتها إلى 40 كلم في الساعة، مثيرة للغبار أدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 2000 متر أحياناً، وأصبح البحر مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان، والذي يصل إلى 7 أقدام بالعمق بالخليج العربي.

ويسود طقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة سقوط أمطار نهاراً، خاصة على بعض المناطق الساحلية والشمالية، ورطب ليلاً وصباح اليوم الجمعة على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة ونشطة السرعة مثيرة للغبار أحياناً، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي، ومتوسط إلى مضطرب الموج في بحر عمان،

ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى تجنب السباحة والغوص في البحر خلال فترة اضطرابه، وتجنب ارتياد البحر وممارسة الأنشطة البحرية، خلال اضطراب البحر وارتفاع الموج، ومن المتوقع استمرار اضطراب البحر حتى الاثنين المقبل.

وتشهد الدولة، خلال الشهر الجاري، نشاطاً للرياح الشمالية الغربية أحياناً «تسمى رياح الشمال»، تكون مثيرة للرمال والغبار على المناطق الداخلية خاصة والمكشوفة، كما تؤدي هذه الرياح إلى ارتفاع موج البحر في الخليج العربي، وتزداد الرطوبة النسبية، خاصة في الصباح الباكر، مما يهيئ الفرصة لتكون الضباب والضباب الخفيف، ويزداد معدل حدوث الضباب على المناطق الداخلية أكثر من المناطق الساحلية.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل، ورطباً ليلاً وصباح غد السبت على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة ونشطة السرعة، خاصة على البحر، مثيرة للغبار أحياناً، وسرعتها من 15إلى 25 كلم/ تصل إلى 40 كلم/س، والبحر مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي ومتوسط إلى خفيف الموج في بحر عمان.

كما يتوقع المركز أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وتظهر السحب المنخفضة على السواحل، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الداخلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة ونشطة السرعة على البحر مثيرة للغبار وسرعتها من15 إلى 25 كلم/س تصل إلى40كلم/س، والبحر متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي، ومتوسط إلى خفيف الموج في بحر عمان.