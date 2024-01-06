«الوطني» يناقش الأمن المائي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، يوم الأربعاء الموافق 10 يناير 2024م في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، يناقش خلالها موضوع سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي، بحضور معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية.

ويوجه العضو الدكتور عدنان حمد الحمادي عضو المجلس سؤالاً إلى معالي وزير الطاقة والبنية التحتية حول «الازدحام المروري على الطرق الاتحادية بين دبي والإمارات الشمالية».

وسيطلع المجلس على مشروعي قانونين واردين من الحكومة تم إحالتهما إلى اللجان المختصة، وهما: مشروع قانون اتحادي بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ومشروع قانون اتحادي في شأن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.

ويحاط المجلس علماً بـ 53 مرسوماً بقانون اتحادي صدرت، ويصادق على مضبطة الجلسة الثانية المعقودة بتاريخ 28/11/2023م.