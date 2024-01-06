الامارات | «شرطة أبوظبي» تحذر من التجاوز عبر كتف الطريق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت شرطة أبوظبي قائدي المركبات من التجاوز من كتف الطريق، حيث يشكل هذا التجاوز خطورة على حياة مستخدمي الطريق، موضحة أن كتف الطريق يستخدم في حالات الطوارئ لتوفير مسارات سريعة لمركبات الإسعاف، والدفاع المدني ومركبات الشرطة، للقيام بالخدمات الطارئة والعاجلة.

وبثت شرطة أبوظبي، بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم وضمن مبادرة «لكم التعليق»، فيديو لمخالفة التجاوز من كتف الطريق، وأوضحت أن كتف الطريق مخصص لمركبات الطوارئ تعزيزاً لسرعة الوصول لمواقع الحوادث وإسعاف المصابين، وإنقاذ حياتهم، مشيرة إلى أن المادة (42) من قانون السير والمرور الاتحادي تنص على أن «التجاوز من ناحية كتف الطريق مخالفة قيمتها 1000 درهم وست نقاط مرورية».