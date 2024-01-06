الامارات | محمد بن راشد: نعلن تعيين الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي وزيرة للبيئة وعضواً في مجلس الوزراء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أنه بمباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم عن مجموعة تعديلات وزارية في حكومة الإمارات.

وقال سموه عبر منصة التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، "الإخوة والأخوات .. بمباركة أخي رئيس الدولة حفظه الله وبعد التشاور معه نعلن اليوم عن مجموعة تعديلات وزارية في حكومة الإمارات".

وقال سموه نعلن تعيين الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي وزيرة للبيئة وعضواً في مجلس الوزراء .. آمنة من الكوادر الاتحادية المميزة ونتابعها منذ عدة سنوات حيث قادت مجموعة من المشاريع الاستراتيجية في الحكومة الاتحادية .. لديها مهمة كبيرة في ملف البيئة وتطوير قطاع الزراعة.. وترسيخ الأمن الغذائي الداخلي .. وخدمة مواطنينا الذين يعملون في قطاعات الزراعة والصيد والغذاء وتعزيز نموهم".