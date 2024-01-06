الامارات | طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحواً إلى غائم جزئياً وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشمالية والشرقية، والرياح خفيفة إلى معتدلة ونشطة خاصة على البحر مثيرة للغبار.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح شمالية غربية – شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى متوسط ، وسيحدث المد الأول عند الساعة 09:23 والمد الثاني عند الساعة 22:41 والجزر الأول عند الساعة 17:08 والجزر الثاني عند الساعة 02:35.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط ، و سيحدث المد الأول عند الساعة 19:57 والمد الثاني عند الساعة 05:38 و الجزر الأول عند الساعة 12:36 والجزر الثاني عند الساعة 00:54.