«قمة المليار متابع 2024» تطلق تطبيقاً ذكياً

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أعلنت «قمة المليار متابع 2024»، أكبر قمة مخصصة لصنّاع المحتوى ورواد الأعمال في العالم، إطلاق تطبيقها الذكي للهواتف المتحركة الذي تم تصميمه لتعزيز تجربة الحضور والانتقال بها إلى آفاق جديدة.

ويسهم التطبيق، المتوفر على متجري «آبل ستور» و«جوجل بلاي»، في تسهيل التواصل وإدارة برنامج الحضور والمشاركة، وتمكين المستخدمين من تنظيم محطات رحلتهم إلى عالم صناعة المحتوى ضمن فعاليات القمة وأنشطتها المتكاملة، التي تنظمها «أكاديمية الإعلام الجديد» يومي 10 و11 يناير الجاري في «أبراج الإمارات» و«متحف المستقبل» بدبي.

ويستخدم تطبيق القمة أحدث أنواع التكنولوجيا المتطورة المدعمة بالذكاء الاصطناعي من خلال خوارزميات فائقة التطور لتسهيل تواصل الحضور والرعاة مع ذوي الاهتمامات والتخصصات المهنية والمهارات المشتركة، وتقدم منصة التطبيق الفرصة لعقد اجتماعات فردية افتراضية تُنظّم عن بُعد، موفرة فرصاً غنية للتواصل والتعارف.

كما يمكّن التطبيق الشامل المستخدمين من تخصيص برنامج الزائر بحسب تفضيلاته للجلسات والورش التي يرغب في حضورها، وتفعيل الإشعارات لتنظيم الأنشطة واللقاءات التي يرغب في المشاركة بها خلال القمة التي تقام على مدى يومين، إلى جانب ميزة الرسائل الخاصة التي تسهّل التواصل المباشر، بالإضافة إلى تخصيص تجربة المستخدمين بناء على نوع التذكرة.

ويوفر التطبيق واجهة مخصصة لبرنامج القمة مع خيارات البحث والفلترة، بما يسمح للحضور إدارة برنامج مشاركتهم بسهولة وفاعلية، في حين تتيح مزامنة التقويم دمج تطبيقات التقويم المختلفة مثل تقويمي «جوجل» و«آبل»، كما يقدم قصصاً ومقالات تشمل أبرز اللحظات والمعلومات المعلن عنها، لتضمن حصول الحضور على المحتوى المتخصص من القمة ومن الشركاء والرعاة.

شركاء

يستفيد شركاء ورعاة القمة في دورتها لهذا العام من «الأجنحة الافتراضية» التي تشكل مساحات شاملة ومتكاملة تحتوي على العديد من المزايا التفاعلية كالاستبيانات واستطلاعات الرأي، فضلاً عن خدمة «الدردشات» المباشرة التي تعزز التفاعل المباشر، وخدمة «اللقاء في الجناح» التي تسمح للشركاء والرعاة بتخصيص التفاعل مع الحضور، وتزويدهم بالمعلومات والفرص التي يوفرونها.