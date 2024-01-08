«جمارك الشارقة » تحبط محاولة تهريب متسللين إلى الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد) أعلنت هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة عن إحباط محاولة تهريب متسللين اثنين عبر أحد المنافذ الجمركية التابعة لجمارك الشارقة في محاولة تسلل لدخول الدولة بطريقة غير مشروعة، وذلك أثناء عملية تفتيش لمركبتين باستخدام أحدث أجهزة الكشف الإشعاعي لفحص المركبات، والتي رصدت وجود أجسام مشبوهة في المركبتين.

وأوضحت الهيئة أنه نتيجة للمتابعة الاستباقية واليقظة الدائمة لضباط التفتيش الذين أجروا عمليات تدقيق ومراجعة للبيانات الصادرة من أجهزة المسح الإشعاعي للمركبات تم ضبط متسللين اثنين مختبئين في صندوق حديدي مركب بطريقة احترافية أسفل صندوق المركبتين الخلفي ولا يحملان أية أوراق ثبوتية حيث تم تحويل المتسللين وسائقي المركبتين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد محمد إبراهيم الرئيسي، مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية بهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة أن عمليات التسلل تشكل واحدة من أخطر العمليات التي تلقي بآثار سلبية على أمن المجتمع، خصوصاً في ظل ما تتمتع به الدولة من تقدم اقتصادي وتنموي كبير، يجعلها هدفاً لشريحة لا تغفل أجهزة وقوانين الدولة عن عبثها، وتأتي عملية ضبط المتسللين تجسيداً حقيقياً للجهود الرائدة التي تبذلها هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة لضمان أمن وسلامة المجتمع، وفي ضوء الاهتمام الذي توليه بقطاع الجمارك وحرصها على تزويد المراكز الجمركية بالخبرات والمهارات عبر البرامج التدريبية المتخصصة والتي تهدف إلى الارتقاء بالعمل وتطوير كفاءات ضباط التفتيش إضافة إلى تزويدها بأحدث سبل التكنولوجيا المتطورة وتقنيات المسح الإشعاعي ما يساهم في ضبط العديد من المخالفات التي تطال البضائع والأفراد.

وأشار الرئيسي إلى أن جمارك الشارقة تمتلك منظومة جمركية متطورة قادرة على إحباط محاولات التهريب بكافة أشكالها عبر جميع منافذ الإمارة الجمركية وبما يتوافق مع أحدث الممارسات العالمية في هذا الصدد، فضلا عن التصدي لكل من تسول له نفسه من الأفراد أو الشبكات الإجرامية التي تستهدف المساس بأمن الوطن والمواطن، مشيداً بجهود ضباط جمارك الشارقة لما يظهروه من كفاءة ويقظة دائمة للتصدي باحترافية لمحاولات التهريب بكافة أنواعها وباختلاف الطرق في مختلف الظروف من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع.