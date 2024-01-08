481 منشأة مسجلة في دبي الطبية

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي(وام)

بلغ معدل نمو المنشآت المسجلة في «مدينة دبي الطبية» 12% خلال 2023. وقال سالم دحمان، مدير إدارة الاتصال والتسويق في سلطة مدينة دبي الطبية، إن مدينة دبي الطبية تمكنت خلال هذا العام وحده «2023» من زيادة عدد المنشآت المسجلة لديها إلى 481 منشأة، من بينها 195 منشأة طبية، فضلاً عن قيام 19 منشأة بتوسيع نطاق عملياتها. وشهد عام 2023 وضع حجر الأساس لـ «مستشفى برايم»، وتوسيع «مستشفى مورفيلدز دبي للعيون»، فيما وصل عدد الشركات العالمية التي تتخذ من مدينة دبي الطبية مقراً إقليمياً لها إلى 130 شركة حتى اليوم.

كما شهدت مدينة دبي الطبية كذلك افتتاح العيادة الروسية «كاندينسكي» الأولى في دبي الممتدة على مساحة تبلغ 1200 متر مربع والتي تضم 25 غرفة للفحص والمعالجة ومختبراً داخلياً للتشخيص، وتقدم خدماتها للمرضى من مختلف الفئات العمرية عبر فريق من 40 طبيباً متخصصاً.

وقال دحمان: «تواصل (منصة سي 37)، مساحة العمل الطبية الخاصة الأولى من نوعها في دولة الإمارات التي أطلقتها مدينة دبي الطبية في عام 2021، تمكين مفهوم (الرعاية الطبية بلا حدود) ومنح الأطباء الزائرين من خارج دولة الإمارات والأطباء العاملين فيها فرصة تأسيس مسيرة مهنية مستقلة بدوام مرن، حيث تقوم المنصة بمتابعة العمليات التشغيلية للأطباء لتمكينهم من التركيز على تقديم أرقى مستويات خدمات الرعاية الصحية».

ولفت إلى أن الميزات التي تتمتع بها «منصة سي 37» أثمرت عن نجاحها خلال عام 2023 في زيادة عدد الأطباء المسجلين لديها بنسبة 300 في المائة، نصفهم خبراء دوليون قدموا خلاصة خبراتهم للمجتمع المحلي وقاموا بـ 5619 إجراء طبياً ضمن بيئة إكلينيكية مبتكرة ومستقلة.

ولفت إلى تعاون مدينة دبي الطبية مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتوفير حزمة حوافز تدعم رواد الأعمال الإماراتيين المسجلين لدى المؤسسة لتأسيس أعمالهم ضمن مدينة دبي الطبية، حيث تتضمن هذه الحوافز حسومات بنسبة 20 في المائة على رسوم الإيجار.