الامارات | محمد بن راشد يعلن إطلاق موسم جديد من حملة "أجمل شتاء في العالم"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 09 يناير 2024

أعلن، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، عن إطلاق موسم جديد من حملة السياحة الوطنية السنوية "أجمل شتاء في العالم".

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": " تطلق الإمارات اليوم موسماً جديداً من حملة السياحة الوطنية السنوية "أجمل شتاء في العالم" .. دولة الإمارات تشهد تدفقاً سياحياً كبيراً بسبب أجوائها الجميلة .. ومواردها الطبيعية .. وكنوزها المعمارية .. ومعالمها الثقافية .. وقبل كل ذلك شعبها الطيب المضياف".

وتابع سموه: "قطاع السياحة الوطني في نمو سنوي بحمدالله .. وهدفنا الوصول ل450 مليار درهم مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2031 ."