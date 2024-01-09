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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

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ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، ورطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصةً الغربية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وقال المركز في نشرته اليومية إن الرياح ستكون شمالية شرقية الى شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 11:30 والمد الثاني عند الساعة 02:08 والجزر الأول عند الساعة 19:20 والجزر الثاني عند الساعة 05:32 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 07:44 والمد الثاني عند الساعة 21:57 والجزر الأول عند الساعة 14:44 والجزر الثاني عند الساعة 03:39.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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