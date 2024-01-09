الامارات | محمد بن زايد: سعدت بلقاء فخامة الرئيس إلهام علييف في باكو

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: سعدت بلقاء فخامة الرئيس إلهام علييف في باكو والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وإلهام رئيس جمهورية أذربيجان علييف، اليوم، علاقات التعاون بين البلدين وفرص تعزيزها وتوسيع آفاقها إلى مجالات أرحب بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين وتطلعاتهما نحو التقدم والتنمية والازدهار المستدام.
وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "سعدت بلقاء فخامة الرئيس إلهام علييف في باكو. بحثنا العلاقات المتطورة بين الإمارات وأذربيجان وسبل تعزيزها ودفعها إلى الأمام خاصة في المجالات الحيوية التي تدعم التنمية والتقدم والازدهار في البلدين".
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