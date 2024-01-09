الامارات | برنامج دبي للتميز الحكومي يبدأ الدورة التقييمية 2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن برنامج دبي للتميز للحكومي، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، انطلاق الدورة التقييمية لعام 2024، والتي تبدأ من 8 يناير وتتواصل حتى 20 فبراير بمشاركة 155 مقيّماً وخبيراً محلياً وعالمياً من 20 دولة؛ 45% منهم إماراتيون، وذلك لتقييم أداء 30 جهة حكومية ضمن 12 فئة مؤسسية و12 فئة للأوسمة والفئات المتغيرة.

ويواكب البرنامج المنظومة المحدّثة للتميز الحكومي المعتمدة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في فبراير 2023، بمعايير مبتكرة تشمل المكانة الريادية والجاهزية للمستقبل والرشاقة المؤسسية، وتقوم على ثلاثة محاور هي القيمة المميزة، والرؤية، وممكنات التطوير.

وتتميز دورة 2024 من "دبي للتميز الحكومي" باستحداث فئات تكريمية جديدة مثل فئة "أفضل جهة في مجال الجاهزية للمستقبل"، وفئة "أفضل جهة في مجال التمكين الرقمي"، وفئة "المبادرة الحكومية المشتركة"، بالإضافة إلى تحديث كامل لنظام التقييم الإلكتروني وفق دليل حوكمة المؤشرات المركزية.

دبي نموذج عالمي في التميز الحكومي

وأكد الدكتور هزاع خلفان النعيمي، المنسّق العام لبرنامج دبي للتميز الحكومي، أن منظومة التميز الحكومي في دبي تواصل إرساء نموذج عالمي ومعايير نوعية في مجال الكفاءة الإدارية والابتكار والتطوير والتحديث المؤسسي والنهوض بالقدرات وتعزيز المهارات وتوسيع نطاقات التعلّم ومشاركة النماذج الناجحة، كما أنها تواصل تحقيق نتائج قياسية في سباق التميز الذي لا يعترف بخطٍ للنهاية، انطلاقاً من فكر وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مع تأكيد سموه على أن الغاية العليا لعمل الحكومات هي خدمة الناس، وبفضل المتابعة المستمرة من سمو ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي وحرص سموه على تطبيق أعلى معايير التميز في منظومة العمل الحكومي، وتحقيق المركز الأول لدبي في مختلف الميادين.

­وقال الدكتور النعيمي: "ينطلق دبي للتميز الحكومي 2024 من المنظومة المحدثة للتميز التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في العام 2023 ويركز على الأثر المجتمعي وتمكين الكفاءات والجاهزية للمستقبل".

وأكد المنسق العام للبرنامج أن الاعتماد على المنظومة المحدّثة في هذه الدورة التقييمية 2024 يضمن شمولها مفاهيم جوهرية في الأداء الحكومي المتميز، وفي مقدمتها مبادئ الرشاقة المؤسسية، والشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز الخدمات الاستباقية المتكاملة، والاعتماد على التقنيات الرقمية لتطوير المرونة وتحقيق الجاهزية المستقبلية.

ولفت الدكتور النعيمي إلى أن المعايير التسعة الرئيسية للبرنامج تضمن عملية تقييم شاملة تركز على كفاءة الفرق القيادية، وفاعلية توجيه المؤسسات الحكومية، ونوعية المبادرات والمشاريع الحكومية، والحرص على قيم المرونة والاستباقية واستشراف التحديات وتحويلها إلى فرص، وتحديث الخدمات الحكومية والابتكار فيها، وتوفير مقومات الحكومة الرقمية، وتحقيق قيمة مضافة لإسعاد المتعاملين.

مكانة ريادية

وتركز آلية التقييم المؤسسي على الرشاقة الإدارية وتعزيز المكانة الريادية لدبي، فيما يلتزم جميع المقيّمين في هذه الدورة بالحضور الشخصي لعمليات التقييم، مع تطبيق نظام توزيع محدث لفرق التقييم يتوافق مع المنظومة المحدثة بما يشمل فريقاً متخصصاً لتقييم معايير الإدارة المالية وغيرها.

وقدّم برنامج دبي للتميز الحكومي دورات تدريبية تخصصية ومكثفة للمقيمين حول المنظومة المحدثة للتميز الحكومي بعنوان "مقيّم منظومة التميّز الحكومي في دبي"، لتمكينهم للاستعداد الكامل للتقييم بشكل شامل وعادل وشفاف وبأعلى درجات الاحترافية والمهنية.

منظومة محدّثة

وتشمل محاور المنظومة المحدثة للتميز الحكومي بدبي، ثلاثة محاور أساسية وهي: محور الرؤية الذي يضم إدارة التطوير، والتوجه الريادي، ومحور القيمة المميزة الذي يغطي الخدمات الحكومية المتكاملة، والقيمة المجتمعية، والمهام الحكومية الرئيسية، ورأس المال البشري والتوطين، وإدارة الموارد، بالإضافة إلى محور ممكنات التطوير الذي يشمل الابتكار، والتمكين الرقمي، وإدارة البيانات والتعلم المؤسسي.

12 فئة مؤسسية

وتشمل منظومة التميز الحكومي بدبي 12 فئة مؤسسية؛ ثلاث منها جديدة هي أفضل جهة في مجال التمكين الرقمي، والجهة الأكثر جاهزية للمستقبل، وأفضل مبادرة حكومية مشتركة، تضاف إلى جائزة النخبة، والجهة الحكومية الرائدة، وأفضل جهة في تحقيق خطة دبي، وأفضل جهة في مجال تقديم الخدمات المتكاملة، وأفضل جهة في مجال رأس المال البشري، وأفضل جهة في مجال الكفاءة والحوكمة، وأفضل جهة في مجال الابتكار والتعلم المؤسسي، وأفضل جهة في مجال التوطين وأفضل جهة صديقة لأصحاب الهمم.

وتجاوز عدد الترشيحات لجوائز دبي للتميز الحكومي لدورة 2024 عتبة 350 ترشيحاً من مختلف الجهات الحكومية، على مستوى الأفراد والمؤسسات.

أوسمة التميز

وتقدّم منظومة التميز الحكومي في دبي ثمانية أوسمة للتميز هي وسام دبي لمساعد مدير عام/مدير تنفيذي، وسام دبي لموظفي سعادة المتعاملين، وسام دبي للموظف الشاب، وسام دبي للموظف الإشرافي، وسام دبي للموظف المبتكر، وسام دبي للموظف المتخصص، وسام دبي للموظف الإداري، وسام دبي للموظف الميداني، إضافة إلى فئة التكريم الخاص للجنود المجهولين.

وعلى مستوى التقييم لمنح الأوسمة، تركز الآلية المحدّثة للبرنامج في هذه الدورة على الزيارات الميدانية دون الاختبارات الشخصية. ويتولى تقييم الأوسمة والفئات المتغيرة في منظومة التميز الحكومي فريق تقييم إماراتي 100%، حيث تشمل الأوسمة أفضل جهة في مجال التوطين، والجهة الصديقة لأصحاب الهمم، وأفضل مبادرة حكومية مشتركة، بالإضافة إلى معيار الإدارة المالية.

القدرات والنتائج

وتقيّم الآلية في المنظومة المحدثة الجهات الحكومية في المستوى الأساسي باحتساب 30 % من النقاط لتقييم القدرات و70 % لتقييم النتائج المحققة، بينما يتم التقييم بنسبة 100% للنتائج المحققة في كل من مستوى التميز ومستوى النخبة.

ويضم محور القدرات كلّاً من الفعالية بواقع 40%، والرشاقة بواقع 40%، والتعليم والتطوير بواقع 20%. أما محور النتائج فيضم كلّاً من الشمولية والقابلية للاستخدام بواقع 50%، وتحقيق النتائج والأثر بواقع 20%، ونمو النتائج والثقة باستدامة تميزها بواقع 20%، والتنافسية والريادة بواقع 10%. وسيتم الحفاظ في عمليات التقييم الحالية على محاور نموذج النخبة 2020 للتميز الحكومي نظراً لأهميتها، مع التركيز بشكل أكبر على النتائج المحققة.

استمرارية

وتتوج دورة 2024 من دبي للتميز الحكومي مسيرة حافلة تجاوزت ربع قرن في تقييم وتكريم الأداء الحكومي المتميز الذي يعزز الأثر المجتمعي النوعي، ويرسخ المرونة والاستباقية والإيجابية والكفاءة في العمل الحكومي، ويكرّس مختلف عناصر الاستعداد للمستقبل، حتى تحافظ دبي وجهاتها الحكومية باستمرار لريادتها العالمية في مختلف مؤشرات التنافسية الدولية