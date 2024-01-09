حميد بن عمار النعيمي يزور«إقامة عجمان»

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (وام)

أكد الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، دعم القيادة الحكيمة لدولة الإمارات الجهود والمبادرات كافة التي تبذلها الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، لتطوير منظومة الخدمات، وتلبية تطلعات وأحلام المتعاملين في الحصول على خدمات استباقية سهلة وسريعة، انطلاقاً من رؤية نحن الإمارات 2031 ووعد حكومة الإمارات لخدمات المستقبل ومئوية الإمارات 2071.

جاء ذلك، خلال الزيارة التي قام بها الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي أمس، إلى مبنى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في عجمان في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، حيث أزاح الستار عن لوحة 5 نجوم التي حصل عليها مركز سعادة المتعاملين - عجمان في تقييم الخدمات الحكومية وتصنيف النجوم العالمي لعام 2023.

وكان في استقباله، اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين بالهيئة والمركز.

وبعد إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية لتصنيف النجوم، تعرف الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي على آلية العمل في مركز سعادة المتعاملين بعجمان، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، كما استمع لشرح حول إجراءات التطوير المستمرة لمنظومة الخدمات التي يقدمها المركز، وخطط التطوير المستقبلية.