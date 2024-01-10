10 شاحنات مساعدات إماراتية لسكان غزة تصل معبر رفح

ابوظبي - سيف اليزيد - وصلت إلى معبر رفح، قافلة مساعدات إنسانية إماراتية مخصصة لسكان قطاع غزة، ضمن الحملة الشتوية السنوية «أنتم الأيادي الدافئة» التي أطلقتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ضمن «عملية الفارس الشهم 3».

وتتكون القافلة، التي تستعد لدخول قطاع غزة، من 10 شاحنات تتضمن نحو مليون و650 ألف قطعة من الملابس الشتوية والأغطية للتدفئة لمواجهة البرد القارس، خلال فصل الشتاء خاصة الذين يوجدون في المخيمات التي تفتقر للكثير من مقومات الحياة.

وتأتي هذه الحملة تضامناً مع الأطفال الفلسطينيين والأسر المتأثرة بالحرب الدائرة في قطاع غزة، من خلال تقديم مساعدات عاجلة للشعب الفلسطيني، والعمل على التخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، خصوصاً الأطفال.

وتعكس هذه الاستجابة السريعة للأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة، التزام دولة الإمارات الإنساني والتاريخي تجاه دعم الأشقاء الفلسطينيين عبر مسيرة إنسانية حافلة بالعطاء، ما يعكس مواقف الإمارات الأخوية ونهجها الراسخ تجاه دعم الأشقاء في مختلف الظروف.

وأوضحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أنها ستخصص جزءاً كبيراً من ريع الحملة السنوية «أنتم الأيادي الدافئة»، لمساعدة العديد من الأطفال والعائلات خلال الشتاء القارس، حيث خصصت الهيئة ضمن حملتها بنداً للتبرع مخصصاً لأهالي غزة.

ودعت الهيئة أهل الخير إلى المشاركة في الحملة، مبينة أن التبرعات ستكون مادية وموزعة على عدة فئات مختلفة في قيمتها، ومنها حملة الشتاء في غزة 30 درهماً، وكسوة الشتاء 200 درهم، وحملة الشتاء 10 دراهم، وجهاز تدفئة 300 درهم، وحطب التدفئة 300 درهم، وطرد صحي 150 درهماً، وطرد غذائي 200 درهم.

وأكملت الهيئة ترتيباتها لتعزيز فعاليات الحملة واستقبال دعم الخيرين، وتسهيل عملية التبرع عبر منصاتها ومنافذها من خلال الموقع الإلكتروني والإيداعات البنكية وتطبيقات الهواتف الذكية والرسائل النصية، ورقم الهاتف المجاني وصناديق التبرع النقدية والأجهزة الإلكترونية، إضافة إلى نشر مندوبي الهيئة في حوالي 175 موقعاً على مستوى الدولة، خاصة في المراكز التجارية والأسواق والمؤسسات المختلفة.