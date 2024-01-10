الطقس المتوقع في الإمارات غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الرياح: شمالية شرقية - شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س. الخليج العربي: خفيف.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:13 والمد الثاني عند الساعة 02:56 والجزر الأول عند الساعة 20:01 والجزر الثاني عند الساعة 06:23.

بحر عمان: خفيف، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:38 والمد الثاني عند الساعة 22:36 والجزر الأول عند الساعة 15:30 والجزر الثاني عند الساعة 04:26