4.7 مليار دولار القيمة السوقية للقطاع الدوائي 2025

ابوظبي - سيف اليزيد - سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلن الدكتور علي السيد، رئيس اللجنة المنظمة للدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا – «دوفات 2024»، خلال فعاليات اليوم الثاني أمس، أن عدد مصانع الأدوية في دولة الإمارات تجاوز الـ35 مصنعاً بعد أن كانت 16 مصنعاً عام 2015، مشيراً إلى أن الزيادة جاءت بفضل التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الدولة للمستثمرين من مختلف الجنسيات، مؤكداً أن دولة الإمارات تحولت إلى مركز إمداد عالمي للأدوية والأجهزة الطبية والتدريب والبرامج اللوجستية المتعلقة بصناعة الدواء والمستلزمات الطبية.

وذكر المتحدثون في جلسات اليوم الثاني لـ «دوفات 2024»، أن الزيادة المطردة والنمو المتسارع في عدد المصانع الدوائية في دولة الإمارات، تمثل مؤشراً قوياً على نمو مكانتها في مجال الصناعات الدوائية، وحرص الحكومة على دعم الاستثمار في القطاع الدوائي، مع وجود البنية التحتية والمطارات والمناطق الحرة. وقالوا: «تتميز الإمارات، بتوفير الدعم اللوجستي على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عن التشريعات والأنظمة الحديثة التي تشجع على الاستثمار في هذا القطاع».

الاستثمار الدوائي

وأفاد الدكتور علي السيد، في تصريحات صحفية أمس، أن حجم سوق الأدوية يشهد تطوراً كبيراً، حيث إنه من المتوقع أن يصل إلى 4.7 مليار دولار بحلول 2025، مؤكداً أن السوق الدوائي في الدولة جاذب للاستثمار ومقصد لكبرى الشركات الدوائية العالمية.

وذكر أن عدد الأدوية المسجلة في إمارة دبي ارتفع ليصل إلى نحو 14 ألف صنف لعلاج الأمراض المختلفة، مشيراً إلى أن مهنة الصيدلة تشهد اليوم تحولاً جوهرياً مع الاتجاه نحو زيادة الأتمتة والروبوتات والارتقاء بمستوى الخدمات ذات الجودة العالية.

وتوفر الدولة أكثر من 2500 دواء منتج (محلياً)، ما يعكس القدرة التصنيعية القوية والمميزة لدولة الإمارات في قطاع الصيدلة.

وتشير التقديرات العالمية، إلى أن قيمة سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتجاوز الـ 50 مليار دولار أميركي، ما يعزز مكانة المنطقة في قطاع الصيدلة وصناعة الأدوية عالمياً.

ونبه إلى أنه مع التطورات الكثيرة التي يشهدها قطاع الرعاية الصحية وتوافر التقنيات الجديدة والبنية التحتية الحديثة، فإنه من المهم للغاية أن يعزز المختصون في مجال الصيدلة من معارفهم والاطلاع على أحدث الاتجاهات والممارسات في هذا المجال.

ويشارك في المعرض أكثر من 150 متحدثاً يقدمون 120 محاضرة و16 ورشة عمل على مدار أيامه الثلاثة، في حين سيستقبل مؤتمر ومعرض «دوفات» عدداً من طلاب الجامعات الذين سيقومون بعرض 350 ملصقاً علمياً حول أحدث الأبحاث الطبية والابتكارات في القطاع، وتعد النسخة الحالية الأكبر في تاريخ المعرض، بمشاركة أكثر من 1300 شركة عالمية متخصصة، حيث من المتوقع أن يشهد المعرض مشاركة وحضور ما يزيد على 32 ألف زائر ومشارك من 95 دولة حول العالم، على مدار الأيام الثلاثة للحدث الذي يعد أضخم تجمع لشركات الصيدلة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

أمراض الشبكيّة

وناقشت البروفيسور أماني توفيق، الأستاذ المساعد لأبحاث العين من الولايات المتحدة الأميركية في جلستها العلميّة المشهد المتنوّع للرعاية الصحية، وعلى وجه التحديد معالجة أمراض الشبكيّة ودور الفيتامينات في إدارتها. بالإضافة إلى ذلك، عالجت القضية الملحة لمرض السمنة، وسلطت الضوء على دواء جديد لفقدان الوزن وإمكاناته كحل لمكافحة مرض السمنة. كما تطرّقت في محاضرتها إلى أهمية ضمان إمكانية الحصول على هذه الأدوية والقدرة على تحمل تكاليفها، مع التشديد على الحاجة إلى اتباع نهج كلي لا يشمل استحداث عقاقير مبتكرة فحسب، بل يشمل أيضاً إنشاء آليات لإتاحتها على نطاق واسع لكل المحتاجين إليها.

وشدّدت على أنّ إتاحة الأدوية الجديدة والوصول إليها وتحمل التكاليف والمسؤوليّة، يعتبر بمثابة مساهمة حاسمة في الحوار المستمر المحيط بحلول الرعاية الصحية الشاملة.

الذكاء الاصطناعي

ناقش الدكتور مروان الملا، الرئيس التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي، الذكاء الاصطناعي (AI) والتطورات التكنولوجية في الرعاية الصحية. حيث قدّم فهماً دقيقاً لكيفية تشكيل هذه الابتكارات لمشهد الممارسات الطبية ورعاية المرضى.

وتطرّق لجوانب عميقة من فجوات السلامة بين العلامة التجارية والأدوية، معتبراً هذا الموضوع مهم للغاية، لأنه يتطرق إلى قضايا الفعالية والجودة وسلامة المرضى.

الصدارة إقليمياً

واصل مؤتمر ومعرض «دوفات» فعالياته أمس لليوم الثاني، حيث شهدت أنشطته برنامجاً علمياً غنياً تضمن حوارات جوهرية في قطاع الصيدلة، حيث أعلن عن تصدر دولة الإمارات قائمة دول الشرق الأوسط وأفريقيا في عدد الأدوية المبتكرة التي تحتوي على مادة فعالة جديدة، كما تصدرت الدولة من حيث سرعة دراسة واعتماد الملفات التنظيمية للأدوية.