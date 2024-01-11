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الامارات | "وزارة الصحة" تنعى مريضتين سرطان من القادمين من غزة

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن وفاة مريضتين اثنتين من الذين وصلوا إلى الدولة قادمين من قطاع غزة، واللتان كانتا تعانيان من حالة حرجة ومرحلة متقدمة من مرض السرطان.
 
وتقدمت الوزارة إلى ذوي المريضتين بخالص التعازي، داعية المولى عز وجل أن يسكن الفقيدتين فسيح جناته ويلهم أهلهن الصبر والسلوان.
 
وأشارت الوزارة إلى أن المريضتين البالغين من العمر 38 و 54 سنة كانتا تعانيان من مضاعفات عدة، وفور وصولهما إلى الدولة تم نقلهم إلى إحدى المنشآت الصحية المتخصصة لاستكمال العلاج، إلا أن وضعهما الصحي استمر في التفاقم إلى أن فارقا الحياة.
 
وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع على مواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحية لكافة المرضى والمصابين الذين وصلوا إلى الدولة، وذلك وفق أعلى معايير الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن حالاتهم تتراوح ما بين المتوسطة والحرجة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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