أمام رئيس الدولة .. الوزراء الجدد في حكومة الإمارات يؤدون اليمين الدستورية

ابوظبي - سيف اليزيد - أدى اليمين الدستورية أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وبحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، معالي الوزراء الجدد في حكومة دولة الإمارات.

وقد أدى اليمين - خلال المراسم التي أقيمت اليوم في قصر البحر في أبوظبي - كل من معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك الشامسي وزيرة التغير المناخي والبيئة عضو مجلس الوزراء، ومعالي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي وزير دولة لشؤون الدفاع عضو مجلس الوزراء، ومعالي الدكتور سلطان بن سيف مفتاح النيادي وزير دولة لشؤون الشباب.

وتمنى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التوفيق والنجاح للوزراء الجدد في أداء مهامهم الوطنية بما يخدم مصالح الوطن ويعزز استدامة مسيرته التنموية الشاملة ومكتسباته ويواكب تطلعات المواطن.

كما أثنى سموه، على جهود الوزراء السابقين الذين أدوا مهامهم بإخلاص وتفانٍ خلال السنوات الماضية.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة، أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد الذي يرتكز على تكامل الجهود والمهام ويعد نهجاً راسخاً في مختلف مسارات العمل الوطني للمضي قدماً في تحقيق رؤية الدولة ومستهدفاتها الوطنية المستقبلية بفضل جهود أبنائها المخلصين.



من جانبه، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن قيادة دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لرفد منظومة العمل الحكومي بالطاقات والكفاءات التي تسهم بفاعلية في تطوير أداء جميع الجهات الحكومية.

وقال سموه، إن التطوير والتحديث المستمرين لمنظومة العمل في الجهات الاتحادية يعززان أداء العمل الحكومي ويضمنان استيعاب المنظومة الإيجابي لما يستجد من ملفات، مؤكداً سموه أن التحديث هو نهج ثابت وأصيل في حكومة الإمارات.



كما شهد مراسم أداء اليمين، سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء.