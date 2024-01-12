"الأرصاد" تكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

ابوظبي - سيف اليزيد - كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 5.5 درجة مئوية في ركنة ( العين) الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة "إكس"، صباح اليوم.