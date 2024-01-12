الامارات | تم التقاطها من أبوظبي.. "الفلك الدولي" ينشر صورة لهلال شهر رجب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر مركز الفلك الدولي، في حسابه الرسمي على منصة "إكس"، صورة لهلال شهر رجب 1445هـ، كما تم تصويره نهارا اليوم الجمعة 12 يناير 2024م من أبوظبي بواسطة مرصد الختم الفلكي، وذلك في الساعة 09:00 صباحا بتوقيت الإمارات.

بعد القمر عن الشمس 11.8 درجة.

وأفاد المركز بأنه تم الرصد بشكل آلي بالربط عبر الإنترنت مع المرصد الفلكي.