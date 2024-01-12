الامارات | بلومبيرغ: الجواز الإماراتي الأسرع قفزاً إلى صدارة الترتيب عالمياً خلال السنوات العشر الأخير

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت وكالة "بلومبيرغ" الإخبارية، بأن جواز السفر الإماراتي حقق قفزات كبيرة خلال العقد الأخير، حيث تصدر خلال العشر سنوات الأخيرة التصنيف العالمي لأسرع جوازات السفر قفزاً إلى صدارة الترتيب، ليصبح أقوى جوازات السفر في العالم، مع إبرام وزارة الخارجية لاتفاقيات إعفاء متبادل من التأشيرات مع دول أخرى.

ورصدت وكالة "بلومبرغ" أقوى الجوازات لعام 2024، وقالت إن بعض الدول فقدت تفوقها، فيما تقدمت بلدان أخرى لناحية إمكانية سفر مواطنيها بدون تأشيرة مسبقة إلى المزيد من الوجهات، مشيدة بالطفرة التي حققها الجواز الإماراتي.

واستندت الوكالة إلى بيانات مؤشر "هينلي" لجوازات السفر لعام 2024، الذي أوضح أن دولة الإمارات أسرع متقدم على مدى العقد الماضي.

وقال كريستيان كايلين، رئيس شركة "هينلي آند بارتنرز" لاستشارات الهجرة، إنه على الرغم من أن الاتجاه العام على مر السنين كان نحو قدر أكبر من حرية السفر، إلا أن الفجوة بين الدول الموجودة على طرفي القائمة أصبحت أوسع من أي وقت مضى.

وتابع "مع دخولنا العام الجديد، أصبح مواطنو الدول ذات التصنيف الأعلى قادرين الآن على السفر أكثر إلى 166 وجهة بدون تأشيرة مقارنة بأفغانستان، التي تتذيل القائمة مع إمكانية الوصول إلى 28 وجهة فقط بدون تأشيرة".

والمراكز الخمسة الأخيرة في القائمة بعد أفغانستان هي سورية (إمكانية الوصول إلى 29 دولة)، والعراق (31)، وباكستان (34)، واليمن (35)، والصومال (36).

وتقوم شركة هينلي بإعداد مؤشر جوازات السفر بناء على بيانات من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA).