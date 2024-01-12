الامارات | الإمارات‬⁩ تعرب عن قلقها البالغ من تداعيات الاعتداءات على الملاحة البحرية في باب المندب والبحر الأحمر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرب دولة الإمارات عن قلقها البالغ من تداعيات الاعتداءات على الملاحة البحرية في منطقة باب المندب والبحر الأحمر والتي تمثل تهديدا غير مقبول للتجارة العالمية ولأمن المنطقة والمصالح الدولية.

وتؤكد دولة الامارات في هذا الاطار على أهمية الحفاظ على أمن المنطقة ومصالح دولها وشعوبها ضمن أطر القوانين والأعراف الدولية.