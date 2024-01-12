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الامارات | الإمارات‬⁩ تعرب عن قلقها البالغ من تداعيات الاعتداءات على الملاحة البحرية في باب المندب والبحر الأحمر

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وام - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرب دولة الإمارات عن قلقها البالغ من تداعيات الاعتداءات على الملاحة البحرية في منطقة باب المندب والبحر الأحمر والتي تمثل تهديدا غير مقبول للتجارة العالمية ولأمن المنطقة والمصالح الدولية.
وتؤكد دولة الامارات في هذا الاطار على أهمية الحفاظ على أمن المنطقة ومصالح دولها وشعوبها ضمن أطر القوانين والأعراف الدولية.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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