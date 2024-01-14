الامارات | محمد بن راشد يحضر أفراح السبوسي والمنصوري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، حفل الاستقبال الذي أقامه سلطان بن علي بن سلطان السبوسي، أمس، بمناسبة زفاف نجله علي، إلى كريمة صالح بن عمهي بن حميد المنصوري، في دبي.

وبارك صاحب السموّ نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة زوجية سعيدة.