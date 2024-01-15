«أبوظبي للشباب».. يطلق برنامج «إرث وأثر»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أطلق مجلس أبوظبي للشباب برنامج «إرث وأثر» الذي يهدف إلى زيادة الوعي بالموروث الإماراتي بين طلبة المدارس الإماراتيين، الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و17 عاماً، والشباب من عمر 18 حتى 35 عاماً، وذلك للإسهام في الحفاظ على الهوية الوطنية، وتعزيزها لدى هذه الفئات العمرية.

بإمكان الطلبة والشباب الإماراتيين حضور ورش العمل المستمرة التي يعقدها البرنامج، بالتعاون مع مجلس أبوظبي للشباب ومجالس أبوظبي في مكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، ضمن مهرجان الشيخ زايد الذي يستمر حتى 9 مارس 2024، لتعزيز معرفتهم بسبل الحفاظ على الموروث الإماراتي والهوية الوطنية.