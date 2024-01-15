الامارات | 3 أسباب لتدني الدرجات في امتحانات الفصل الأول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عزت إدارات مدرسية تدني درجات بعض الطلبة إلى عدم الانتباه أثناء شرح المعلم، وعدم متابعة ذويهم لهم خلال الفصل الدراسي، وتجاهلهم حضور الاجتماعات.

وقال ذوو الطلبة، محمد الأمين وربا القدوة ويوسف عمر وحنان لطفي، إن مستويات أبنائهم في امتحانات الفصل الدراسي الأول جاءت متدنية، كما أنهم حصلوا على درجات متفاوتة في الامتحانات والواجبات المدرسية وإعداد المشروعات.

ولفتوا إلى أنهم فوجئوا بالدرجات المتدنية لأبنائهم في شهادة الفصل الدراسي الأول، مقارنة مع درجاتهم خلال امتحانات نهاية العام الدراسي الماضي.

وأكدوا متابعة أبنائهم، ومراجعة أوراق العمل التي أرسلها المعلمون قبل الامتحانات، وأن أبناءهم أجابوا عن أسئلة الامتحانات كما أدرجت في نماذج أوراق العمل.

وقالوا إنهم قدموا تظلمات إلى مشرفي الأقسام، لمراجعة الدرجات والاطلاع على أوراق الامتحانات للمواد العلمية، لتصحيح أي أخطاء في رصد الدرجات، لأن تدني درجات أبنائهم سيؤثر سلباً في مستوياتهم الدراسية خلال الفصل الدراسي الثاني.

وأكد مسؤولون في مدارس خاصة، كامل العثمان ونهاد البهيقي وأحمد زين الدين، عقد اجتماعات مع ذوي الطلبة والمعلمين خلال الفترة المقبلة، لإطلاعهم على أسباب تدني مستويات أبنائهم في امتحانات الفصل الدراسي الأول، لافتين إلى أن بعض الطلبة أجابوا عن أسئلة الامتحانات بشكل خطأ، على الرغم من وضوح الأسئلة. كما أن بعضهم لم ينفذ الواجبات المنزلية التي كانت مقررة عليهم خلال الفصل الدراسي الماضي، وبعضهم نفذها بشكل غير صحيح، ما أدى إلى حصولهم على درجة «صفر».

وأكدوا أن سبب تدني درجات بعض الطلبة هو عدم متابعة توجيهات المعلمين، لافتين إلى إرسال أوراق عمل لهم قبل الامتحانات تتضمن أسئلة متوقعة في ورقة الامتحان، إلا أن بعض الطلبة لا يهتم بأوراق العمل ولا يجيب عنها أو يراجعها.

وأضافوا أن عدم متابعة ذوي الطلبة للواجبات والتعليمات التي يرسلها المعلمون عبر التطبيقات الذكية والمواقع الإلكترونية التابعة للمدارس الخاصة، سيؤدي إلى عدم تطور مستويات الطلبة، مشيرين إلى أهمية التواصل مع المعلمين، للتأكد من مشاركة أبنائهم في الحصص الدراسية والتفاعل معها، والتزامهم بلائحة السلوك الطلابي داخل الفصل الدراسي.