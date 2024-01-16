حمدان بن محمد يطلق مركز إسكان دبي المتكامل

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، ضمن أجندة دبي الاجتماعية 33 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تحت شعار "الأسرة أساس الوطن"، مركز إسكان دبي المتكامل الهادف لإحداث نقلة نوعية في مجال الخدمات الإسكانية للمواطنين.

وقال سموه في حسابه الرسمي بمنصة "إكس":"ضمن أجندة دبي الاجتماعية 33 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تحت شعار "الأسرة أساس الوطن"، نطلق مركز إسكان دبي المتكامل الهادف لإحداث نقلة نوعية في مجال الخدمات الإسكانية للمواطنين.

وأضاف سموه:"وسيعمل المركز اعتباراً من الشهر المقبل لتقديم خدماته التي تجمع 4 دوائر معنية وشريكين من القطاع الخاص في مكان واحد لتوفير 54 خدمة يحتاجها المواطن في كافة مراحل البناء".

وأكد سموه :"هدفنا أسرة متماسكة مستقرة تنعم بأفضل جودة حياة، ونعد أهل دبي بإطلاق مشاريع تسرهم خلال الفترة المقبلة إن شاء الله بما يعزز من تماسك مجتمعنا وسعادة أسرنا المواطنة".