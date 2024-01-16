الطقس المتوقع في الإمارات غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة خاصة شمالاً.

الرياح: شمالية غربية/ 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س. الخليج العربي: مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:41 والمد الثاني عند الساعة 06:33 والجزر الأول عند الساعة 10:51 والجزر الثاني عند الساعة 23:35.

بحر عمان: مضطرب الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:30 والمد الثاني عند الساعة 02:15 والجزر الأول عند الساعة 08:24 والجزر الثاني عند الساعة 19:51.