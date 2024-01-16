الامارات | منصور بن محمد يفتتح معرض "إنترسك" في دورته الـ25

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 16 يناير 2024

افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، فعاليات الدورة الـ 25 من معرض انترسك في مركز دبي التجاري العالمي.

ويأتي المعرض بمشاركة 1000 عارض من أكثر من 60 دولة، ويستقطب نحو 45 ألف زائر.

وأكد سموه أن المعرض ساهم على مدى ربع قرن في تقديم أحدث الابتكارات التكنولوجية وحلول قطاعات الأمن والسلامة والطوارئ حول العالم.

وقال سموه في تدوينة على حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي: "X": "بمشاركة 1000 عارض من أكثر من 60 دولة، افتتحنا فعاليات الدورة الـ 25 من معرض انترسك في مركز دبي التجاري العالمي الذي يستقطب 45 ألف زائر.. ساهم المعرض على مدى ربع قرن في تقديم ابتكارات تكنولوجية وأحدث الحلول لخدمة قطاعات الأمن والسلامة والطوارئ حول العالم، وفخورون بمشاركات جهاتنا الوطنية في هذا الحدث وما تعرضه من ابتكارات بأيادي إماراتية".