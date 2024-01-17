بلدية الظفرة تنظم 185 حملة تفتيش خلال 2023

ابوظبي - سيف اليزيد - نظمت بلدية منطقة الظفرة خلال عام 2023 الماضي، 185 حملة تفتيش بالتعاون مع شركائها الإستراتيجيين، أسفرت عن تنفيذ 4903 إجراء وتم خلالها تحرير 2081 إنذاراً، وتنظيم 2445 حالة توعية، وتوقيع 377 مخالفة.

وشملت الحملات، التي شارك فيها 50 مفتشاً، الحدائق والشواطئ والمتنزهات والمماشي، ورصد حالات التكدس ومخالفات إشغال الوحدات السكنية، وحصر وإزالة الأعلام التالفة بمدن المنطقة، بالإضافة إلى حصر المساكن المهجورة والمشوهة للمظهر العام، وحملة الحد من رمي المخلفات أمام المزارع، ومن الكتابة على الجدران.

واستهدفت الحملات التفتيشية رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع، والمحافظة على المظهر العام بمدن منطقة الظفرة، وتعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والحفاظ على فعاليتها لتعزيز جاذبية المنطقة ونمط وجودة الحياة فيها.

كما شملت الحملات أيضاً حملة حصر اللوحات الإعلانية العشوائية التي تشوه المظهر العام، ونظافة الأرصفة أمام المحلات التجارية، ومراقبة بوابات عبور الجمال على الطرق السريعة، وإزالة المركبات المتروكة والمهملة، وإزالة الرمال عن الطرق، والتفتيش على المواقع الدائمة لسيارات الطعام المتنقلة.

جدير بالذكر أن بلدية منطقة الظفرة بصدد استخدام نظام لرصد المشوهات يعتمد على الذكاء الاصطناعي، وذلك حرصاً منها على مواكبة التطور التكنولوجي واستشراف المستقبل ووضع الخطط الاستباقية لتقديم أفضل الخدمات للمجتمع.

ويعمل النظام من خلال كاميرا مثبتة على مركبة ومرتبطة بنظام للذكاء الاصطناعي يوفر رصداً متكاملاً للمشوهات على الطرق بالإضافة إلى رصد مشوهات أعمدة الإنارة وما يرتبط بها.