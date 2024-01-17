جزيرة ياس تدرج ضمن خدمات "جوجل ستريت فيو"

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت شركة ميرال عن توافر إمكانية استكشاف جزيرة ياس من خلال تقنية «جوجل ستريت فيو»، ما يعزِّز تجربة الزوّار في التخطيط للرحلات واستكشاف وجهات جزيرة ياس بطريقة تفاعلية.

وتتيح هذه التقنية التعرُّف على الوجهات عالمية المستوى في جزيرة ياس برؤية بانورامية بزاوية 360 درجة، على تطبيق خرائط جوجل في الحواسيب والهواتف المحمولة. ويشمل ذلك سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي، وعالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وكلايم جزيرة ياس أبوظبي، وياس ووتروورلد جزيرة ياس أبوظبي، وياس مارينا، وياس باي ووترفرونت التي تحتضن الاتحاد أرينا.

وتوافرت الميزة الجديدة بعد أن جمع موظفون متخصِّصون بيانات دقيقة عن وجهات جزيرة ياس خلال أكثر من خمس ساعات غطوا خلالها نحو 20 كيلومتراً من الطرق العامة في الجزيرة، ثمَّ جُمِعَت الصور البانورامية الملتقطة لإنشاء نموذج رقمي لجزيرة ياس مع المحافظة على أعلى معايير الخصوصية بعدم الكشف عن المعلومات الحسّاسة مثل أرقام لوحات السيارات ووجوه الأفراد.

وتنسجم هذه المبادرة مع جهود شركة ميرال لتحقيق التحوُّل الرقمي، وتسخير التكنولوجيا المتقدِّمة لتعزيز تجارب الزوّار على جزيرة ياس. وتهدف إلى توفير تجربة استكشاف رقمية آمنة وممتعة لزوّار جزيرة ياس من مختلف أنحاء العالم، مع التركيز على خصوصية المستخدم وحماية البيانات.