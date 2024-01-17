الامارات | «دفاع مدني دبي»: «حصنتك» يحمي المنازل بسعر رمزي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي ثلاثة أنواع من أنظمة السلامة والوقاية من الحرائق في المنازل تحت مظلة برنامج «حصنتك» بأسعار رمزية، تتفاوت من 1800 إلى 2200 درهم، بكفاءة وعمر افتراضي يصل إلى 10 سنوات في إطار السعي لتوفير أقصى حماية ممكنة لسكان الإمارة بمختلف فئاتهم.

وأكد مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ في الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، اللواء علي حسن المطوع، التنسيق مع بلدية دبي لتطبيق القرار الوزاري المتعلق بإلزامية تركيب أنظمة السلامة في الفيلات والمنازل الجديدة، وتقديم شهادة إنجاز تفيد بذلك.

واعتمد مجلس الوزراء قراراً في سبتمبر 2020 بإلزامية تركيب أجهزة كاشف حرائق في المنازل السكنية، ومنح الملاك مهلة ثلاث سنوات لتعديل أوضاع منازلهم بما يتوافق مع أحكام القرار.

وأوضح المطوع أن حكومة دبي قدمت مكرمة سخية لتركيب الأجهزة في 11 ألفاً و600 منزل بالإمارة، وتم الانتهاء من نسبة كبيرة منها فعلاً، وجارٍ العمل على تزويد بقية المنازل بالأنظمة المطلوبة خلال العام الجاري، لتوفير أقصى حماية ممكنة لسكانها.

وأضاف أن الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي اعتمدت أنظمة قدمتها ثلاث شركات محلية من خلال مختبر الإمارات للوقاية والسلامة من الحرائق في إطار استراتيجية شفافة واضحة قائمة على كفاءة المنتج، والسعر التنافسي، لافتاً إلى أن الأنظمة عبارة عن 11 كاشفاً للدخان، تتمتع بالاعتمادية، وتعمل بكفاءة لمدة 10 سنوات، ويراوح سعرها مع التركيب من 1800 إلى 2200 درهم.

وأكد المطوع أن «مسؤولية السلامة من حوداث الحرائق مسؤولية مجتمعية مشتركة، يتحمل فيها رب الأسرة ورب العمل نصيباً مهماً، ولا تقع على عاتق الدفاع المدني بمفرده، لذا يتحتم الاستجابة بجدية لمتطلبات برنامج (حصنتك) نظراً لأهميته البالغة في تعزيز الوقاية والحماية من هذه الحوادث».

وتابع أنه «من خلال دراسة مؤشر الإقبال على النظام خلال الفترة الأخيرة، رصد تنامي الوعي الوقائي لدى أفراد المجتمع، ومن ثم حرصت الإدارة على توفيره بسعر تنافسي تحفيزاً لهم، وتأكيداً على أن الهدف الرئيس هو الوقاية من الحوادث، وليس المكسب المادي»، لافتاً إلى أن «البرنامج يمثل ركيزة أساسية في المنازل، ولا تتجاوز فترة تركيبه نصف ساعة، ويمكن التواصل مع الشركات المعتمدة عبر الموقع الإلكتروني للدفاع المدني بدبي».

وأشار إلى أنه «بغض النظر عن إلزامية القرار الوزاري بتركيب أنظمة السلامة في المنازل وفق برنامج (حصنتك)، فإن الدافع يجب أن يكون نابعاً من أفراد المجتمع أنفسهم، وعلى كل رب أسرة أن يدرك أن حماية أبنائه وعائلته يجب أن تأتي على رأس أولوياته».

وناشد المطوع الشركات المحلية الأخرى تقديم أنظمتها لمختبر الإمارات للوقاية والسلامة في ظل حرص الإدارة العامة للدفاع المدني على تعزيز التنافسية، وإتاحة الفرصة أمام الجميع لاعتماد أنظمة السلامة لديهم، معرباً عن أمله في أن يكون العام الجاري عام السلامة للجميع.

• 11 كاشفاً للدخان في برنامج «حصنتك».. وتركيبه إلزامي في المنازل الجديدة بدبي.