"المعاشات" تطلق أولى حملاتها التوعوية لعام 2024

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إطلاق حملتها التوعوية الأولى لعام 2024 تحت شعار "اعرف قانونك".

تستهدف الحملة التركيز على التوعية بالقانون الجديد رقم 57 لسنة 2023 مقارنة بالقانون الحالي رقم 7 لسنة 1999 الذي لا تزال أحكامه تسري على المؤمن عليهم الحاليين المشتركين بالهيئة قبل تاريخ 31 أكتوبر لعام 2023.

وأكدت الدكتورة ميساء راشد غدير مدير مكتب الاتصال الحكومي، أن الهيئة تعطي أهمية بالغة لعملية التوعية للفئات المستهدفة بالقانون، من أجل رفدهم بجميع المعلومات التي تمكنهم من فهم موقفهم التأميني، عند الرغبة في اتخاذ أي قرارات تتعلق بالتأمين الاجتماعي وما يؤول إليه في نهاية الأمر من حصولهم على مكافأة نهاية خدمة أو معاش تقاعدي.

وقالت إن الوعي بالقوانين التي تطبقها الهيئة ضرورة ملحة لما لهذه القوانين من أثر مباشر على المسار المهني والوظيفي والمعيشي للمؤمن عليهم والمتقاعدين وصولاً إلى المستحقين للمعاش، وهو ما يفرض على المؤمن الإلمام بكل المعلومات المتعلقة بهذه القوانين لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المنافع التأمينية التي توفرها قوانين المعاشات الاتحادية، ومن هنا ندعو جميع المستفيدين من هذه القوانين والمسجلين تحت مظلة الهيئة إلى متابعة برامج وحملات التوعية التي تنفذها الهيئة ويتم نشر مخرجاتها في وسائل الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي.

ويترجم إطلاق الهيئة الحملة الأولى لهذا العام، حرصها على التوعية بالقانون الجديد الذي تم الإعلان عن إطلاقه نهاية العام الماضي، وسرى تطبيقه على الملتحقين الجدد بجهات العمل المشمولين لدى الهيئة من تاريخ 31 أكتوبر 2023، ومقارنة ما جاء فيه من مواد مع القانون الحالي رقم 7 لسنة 1999 والذي لا تزال أحكامه تسري على المؤمن عليهم المشتركين بالهيئة قبل هذا التاريخ.

ولفتت الهيئة إلى أهمية عدم خلط الفئات المشمولة بكلا القانونين بين نصوصهما أو نطاق تطبيقهما، حيث لاحظت الهيئة من خلال التقييم الأولي لتفاعل المتعاملين مع الأخبار المنشورة عن القانون الجديد رقم 7 لسنة 2023، بوجود نوع من الخلط وعدم القدرة على التمييز بين القواعد المنظمة لعملية الخضوع والشمول لكل القانونيين، ولذلك فإن الهيئة اختارت لهذه الحملة شعار " اعرف قانونك" بهدف حث المؤمن عليهم على التحري والبحث والمعرفة بشأن القانون الخاضعين لأحكامه والقواعد والأحكام ذات الصلة به.وستشمل وسائل التوعية الصادرة عن الحملة، نشر الأخبار الصحفية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، وإنتاج الفيديوهات، وتنفيذ ورش العمل التوعوية، والتوعية من خلال البريد الالكتروني المسجل لجهات العمل لدى الهيئة، وبرامج البث المباشر على إنستجرام، وبرامج التوعية عبر الإذاعة والتلفزيون، والمسابقات، وغيرها.

وتحث الهيئة جميع الفئات المستهدفة بالتوعية على التفاعل مع مواد الحملة ومشاركة الهيئة التعليقات والاستفسارات كافة من خلال أي من القنوات الخاصة بالهيئة، سواء من خلال مركز الاتصال على 80010 أو قنوات التواصل على الحساب الموحد على إنستجرام وإكس وفيسبوك GPSSAAE، أو من خلال الدردشة الإلكترونية على موقع الهيئة أو مراكز سعادة المتعاملين.