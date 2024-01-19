الامارات | 262 مليار درهم وفّرتها البنية التحتية لدبي من 2006 إلى 2023

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، مطر الطاير، أن حجم التوفير التراكمي الذي حققته الاستثمارات الضخمة لحكومة دبي في تطوير البنية التحتية لقطاعي الطرق والنقل، خلال الفترة من 2006 إلى 2023، بلغ 262 مليار درهم، من قيمة الوقت والوقود المهدرين بسبب الازدحامات المرورية، مقابل 140 مليار درهم أنفقتها الحكومة في تطوير شبكة الطرق ومنظومة النقل الجماعي، حيث بلغت إيرادات الهيئة عام 2022 نحو 8.9 مليارات درهم، كما أسهمت في زيادة عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والمشترك من 95 مليون راكب عام 2006 إلى نحو نصف مليار راكب عام 2022، وزيادة نسبة الرحلات بوسائل النقل الجماعي من 6% إلى 21.6%، وخفض وفيات حوادث الطرق من 21.9 لكل 100 ألف من السكان عام 2006 إلى 1.9 عام 2022، بنسبة انخفاض بلغت 90%.

جاء ذلك في الكلمة الرئيسة التي ألقاها الطاير في منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، بعنوان «قيادة المشاريع الضخمة والتحولات الاستراتيجية».

وقال الطاير: «حققت الهيئة نجاحاً استثنائياً في إنجاز عدد من المشاريع العملاقة في المدة الزمنية المحددة لها، أهمها الخطان الأحمر والأخضر لمترو دبي، وترام دبي، ومسار 2020 لمترو دبي، وقناة دبي المائية»، مشيراً إلى أن الاستثمار في البنية التحتية يعد المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي لأي مدينة في العالم، فعلى سبيل المثال، يتوقع أن تصل نسبة المنافع الاقتصادية إلى التكاليف (Benefit Cost Ratio)، في بعض مشاريع الطرق بحلول عام 2030 إلى 8.8 دراهم، في حين نجح مترو دبي في تحقيق نقطة التعادل بين المنافع والتكاليف، عام 2016، ويُتوقع أن تصل النسبة إلى 4.3 دراهم عام 2030.

وتطرق الطاير إلى أهمية التكنولوجيا في مشاريع التنقل، وقال إن «حكومة دبي استشرفت قبل سبعة أعوام مستقبل التنقل الذكي، حيث أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عام 2016، استراتيجية دبي للتنقل ذاتي القيادة، التي تهدف إلـى تحويل 25% من الرحلات إلى وسائل ذكية ذاتية القيادة بحلول عام 2030، ويتوقع أن يسهم تنفيذ مشاريع الاستراتيجية في تحقيق منافع اقتصادية إجمالية تقدر بنحو 22 مليار درهم بحلول عام 2030، حيث شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبـي رئيس المجلس التنفيذي، في ديسمبر الماضي، تجربة تشغيل أول رحلة لمركبات (شيفروليه بولت) الكهربائية ذاتية القيادة، لتكون دبي المدينة الأولى خارج الولايات المتحدة الأميركية في تشغيل مركبات شركة جنرال موتورز كروز الأميركية ذاتية القيادة. كما عقدت اتفاقيات لبدء تشغيل التاكسي الجوي عام 2026، بوصفه أول خدمة من نوعها في المنطقة»، مضيفاً أن استراتيجية التحول الرقمي للهيئة 2030 تتضمن تنفيذ 82 مشروعاً ومبادرة استراتيجية بكلفة إجمالية تبلغ 1.6 مليار درهم، لتعزيز الريادة العالمية في مجال التحول الرقمي القائم على البيانات، وتنفيذ بنية تحتية رقمية تتسم بالمرونة، وتطوير أكثر من 50 حالة استخدام (use cases) في الذكاء الاصطناعي، لتقديم خدمات مبتكرة واستخدام تقنيات دردشة الذكاء الاصطناعي (شات جي بي تي ChatGPT)، عبر المتحدث الآلي (محبوب).

واستعرض جهود الهيئة في تعزيز الاستدامة، حيث تسعى لتحويل حافلات المواصلات العامة إلى كهربائية وهيدروجينية بحلول 2050، وتحويل مركبات الأجرة والليموزين إلى كهربائية وهيدروجينية بحلول 2040، وتحويل أنظمة إنارة الطرق إلى أنظمة موفرة للطاقة قبل 2035، والوصول إلى مبانٍ ذات كفاءة عالية للطاقة بحلول 2045، ويتوقع أن تسهم الاستراتيجية في تحقيق وفر مالي يقدر بنحو أربعة مليارات درهم.

4 مليارات درهم حجم وفورات تطبيق استراتيجية صفر انبعاثات كربونية مقارنة بالعمل المعتاد.