دائرة الصحة تطلق مبادرة "سندكم" لتسهيل الإجراءات على ذوي المتوفى

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلقت دائرة الصحة - أبوظبي المرحلةَ الأولى من مبادرة "سندكم" ضمن برنامج أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد بهدف تبسيط الإجراءات وتيسيرها على ذوي المتوفى من مواطني دولة الإمارات ابتداءً من إصدار بلاغ الوفاة وحتى صرف المعاش التقاعدي للمستحقين.

وتتضمَّن المبادرة تعيين ممثِّل عن فريق الدعم الحكومي المشترك لكل حالة وفاة لتقديم الدعم والمساعدة لذوي المتوفى وضمان تزويدهم بالخدمات دون الحاجة إلى مراجعة الجهات الحكومية.

وإضافة إلى تسلُّم رسالة نصية بتفاصيل مبادرة "سندكم" يتواصل ممثِّل عن فريق الدعم الحكومي المشترك من الجهات المشاركة في المرحلة الأولى مباشرةً مع أفراد أسرة المتوفى لتقديم سبل الدعم لهم ومساعدتهم على إتمام جميع المعاملات المرتبطة بالوفاة بدءاً من إجراءات الدَّفن إلى إصدار شهادة الوفاة وإتمام عملية توزيع أنصبة المستحقين للمعاش التقاعدي عن المؤمَّن عليه أو المتقاعد المتوفى.

وقالت سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي وكيل دائرة الصحة - أبوظبي "في ظل دعم وتوجيهات قيادتنا الرشيدة نواصل بذل الجهود الرامية إلى الارتقاء بتجربة المتعاملين وتقديم خدمات حكومية متميِّزة للجميع بلا جهد.

واضافت "اليوم تتوحد جهود سبع جهات حكومية لإطلاق المرحلة الأولى من مبادرة "سندكم" التي تُقدم خدمة متكاملة تضمن تيسير جميع الإجراءات الحكومية التي ينبغي لأسرة المتوفى إتمامُها."

وتأتي المرحلة الأولى من المبادرة في إطار جهود أبوظبي الرامية إلى منح المتعاملين مع الجهات الحكومية تجربةً استثنائيَّةً تمتاز بالسهولة واليُسر وتُعزِّز مكانة الإمارة الرائدة في مجال تجربة المتعاملين وستركز الخطوات اللاحقة من المبادرة على توسيع نطاق الاستفادة من المبادرة لتشمل جميع المقيمين في إمارة أبوظبي.

وتُطبَّقُ المبادرة من خلال تفعيل التعاون والربط الإلكتروني بين سبع جهات حكومية في إمارة أبوظبي هي دائرة الصحة - أبوظبي ومركز أبوظبي للصحة العامة ودائرة القضاء وصندوق أبوظبي للتقاعد وشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) اضافة الى شركة أبوظبي للتوزيع وشركة العين للتوزيع.