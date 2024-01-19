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توقعات بسقوط أمطار غدا

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ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا أحياناً وتتكون السحب على بعض المناطق الشمالية والشرقية بعد الظهر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة رطبا ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً خاصة على البحر، وتكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج. يحدث المد الأول عند الساعة 08:06 والمد الثاني عند الساعة 21:46 والجزر الأول عند الساعة 15:36 والجزر الثاني عند الساعة 01:23.
سيكون بحرعمان خفيف الموج. ويحدث المد الأول عند الساعة 19:06 والمد الثاني عند الساعة 05:03 والجزر الأول عند الساعة 11:52 والجزر الثاني عند الساعة 00:00.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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