55 تخصصاً جامعياً ضمن لوائح الابتعاث خارج الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - دينا جوني (دبي)

حددت وزارة التربية والتعليم 55 تخصصاً جامعياً تندرج تحت ست كليات أكاديمية ضمن لوائح التخصصات المحددة لابتعاث الطلبة المواطنين في مؤسسات تعليم عالٍ خارج الدولة.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي عن فتح باب التسجيل للالتحاق ببرنامج البعثات الدراسية لخريف 2024 لمتابعة الدراسة الجامعية أو الدراسات العليا خارج الدولة للطلبة الإماراتيين المتميزين، في عدد من التخصصات وفي وجهات تعليمية عالمية، على أن تستمر في استقبال الطلبات لغاية 30 أبريل المقبل.

وتتوزع التخصصات على الشكل التالي: ستة تخصصات في كلية العلوم الإنسانية منها اللغات القديمة والحديثة والفلسفة والعلوم الدينية، وخمسة في الفنون ومما تتضمنه الفن المعماري وتصميم الأزياء والموسيقى، وثمانية في الهندسة والتكنولوجيا ومن بينها علوم البيانات وهندسة المعادن، وسبعة اختصاصات هندسية غيرها.

ومن الاختصاصات التي تتضمنها اللائحة تسعة في الطب وعلوم الحياة من بينها العلوم البيطرية والبيولوجية وعلم التشريح والزراعة، وتسعة في العلوم الطبيعية منها فيزياء الأرض وعلوم المواد، وستة عشر في العلوم الاجتماعية والإدارية منها التعليم ودراسة التنمية والمواضيع ذات الصلة بالرياضة والإحصاءات والبحوث التشغيلية.

أفضل 200 جامعة

واشترطت الوزارة أن الابتعاث مشروط باختيار الطالب للجامعة التي يجب أن تكون من ضمن الدول المحددة للابتعاث، أو أن تكون ضمن أفضل 50 جامعة في التخصص المراد دراسته، أو أن تكون ضمن أفضل 200 جامعة في التخصص المراد دراسته، وأن تكون ضمن أفضل 200 أو 100 جامعة في التصنيف العام بحسب القوائم المعتمدة من الوزارة في جميع دول الابتعاث ما عدا أميركا وأستراليا.

وأرفقت وزارة التربية والتعليم مع كل اختصاص لائحة تتضمن أكثر من 100 مؤسسة تعليم عال من حول العالم والتي يمكن للطالب الاختيار منها للدراسة.

وتستهدف خدمة البعثات الدراسية ست فئات من الطلبة هي: مواطنو الدولة من خريجي الثانوية العامة للعام الحالي والراغبين بالحصول على بعثة دراسية لبرامج البكالوريوس، وخريجو الثانوية في السنوات السابقة (بحدّ أقصى سنتين) لدراسة البكالوريوس، وحملة درجة البكالوريوس لدراسة الدكتوراه، والطلبة الملتحقون بالدراسة في برامج البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، والراغبون بالتحويل على بعثة الوزارة، وطلبة برنامج التبادل.