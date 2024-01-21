الامارات | 5% ارتفاع عدد حسابات المياه في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، ارتفاع عدد حسابات المياه لدى «الهيئة» إلى مليون و48 ألفاً و913 حساباً بنهاية عام 2023، مقارنة بـ995 ألفاً و478 حساباً بنهاية عام 2022، بنسبة زيادة تقدر بنحو 5.1%.

وتعكس هذه الزيادة الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده دبي، والزيادة في الطلب على خدمات هيئة كهرباء ومياه دبي، بما يعزّز نمو «الهيئة» المستدام، ويدعم أجندة دبي الاقتصادية (D33)، التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات الـ10 المقبلة.

وقال الطاير: «تواصل دبي مسيرتها لتكون أفضل مدينة للعيش في العالم، وفي عام 2023 - وللعام الخامس على التوالي - جاءت دبي في المرتبة الأولى لأفضل المدن ملاءمة للعيش في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقاً لوحدة معلومات (الإيكونوميست)».