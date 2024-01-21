الامارات | «مواصلات الشارقة» تدشن 10 حافلات كهربائية صديقة للبيئة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، عن تدشين 10 حافلات كهربائية، للعمل ضمن أسطول النقل الجماعي للركاب بالهيئة، في مبادرة جديدة تؤكد مدى حرص الهيئة على السير بخطى ثابتة، تماشياً مع توجهات حكومة الدولة في التوجه نحو الاستدامة البيئية في قطاع المواصلات، انسجاماً مع المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.

من جهته كشف رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، المهندس يوسف خميس العثمني، عن انضمام عدد 10 حافلات كهربائية لتدعيم صفوف أسطول النقل الجماعي بالهيئة، في خطوة تعكس أهمية الاعتماد على وسائل نقل صديقة للبيئة، تحقق أهداف الهيئة في الحفاظ على الغلاف الجوي وخفض معدلات الانبعاثات الكربونية.

وأكد تبني الهيئة حزمة من المبادرات والخطط التنموية ذات المسار المستدام، من شأنها التشجيع على النقل الجماعي بصورة تلبي التطلعات في التحول نحو النقل الأخضر، للحد من التأثيرات البيئية، وتخفيض استهلاك الطاقة بالاعتماد على وسائل مواصلات مستدامة، بدأت فعلياً بتطبيقها على مستوى حافلات النقل بين المدن، بالإضافة إلى مركبات الأجرة، وتسعى لتعميم فكرة النقل الأخضر على عموم أسطول النقل في الهيئة.

وأوضح مدير الهيئة لشؤون المواصلات، عبد العزيز محمد الجروان، أنه جرى اختيار الناقلات عقب عدة زيارات أجراها وفد من الهيئة لتحديد أنسب النماذج التي سيتم تسييرها والاستفادة من إمكانياتها مع مراعاة الظروف المناخية في الدولة، والاطلاع على أحدث الوسائل التقنية المطبقة في أنظمة النقل على مستوى العالم.



وبيّن أن الحافلات الجديدة المختارة من طراز كينج لونج، هي ناقلات تضم مجموعة من المواصفات القياسية، حيث يصل طولها إلى 9 أمتار، كما تصل الطاقة الاستيعابية للحافلة الواحدة لـ 22 راكباً، وتتميز بمواصفات سلامة عالمية، وحاصلة على شهادة السلامة الأوروبية، والجدير بالذكر أن الحافلة مكيفة، وتعمل بنظام تبريد البطاريات بما يتناسب مع الأجواء المناخية في الدولة.