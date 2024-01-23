الامارات | الأعلى في تاريخها.. جمارك دبي تنجز 30 مليون معاملة جمركية خلال 2023

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سعادة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أن دولة الإمارات تشهد تعاظماً مستمراً لدورها كعاصمة عالمية للتجارة، ومكانتها الرائدة على خريطة الاقتصاد، لافتاً إلى أن وثيقة المبادئ الاقتصادية التي أقرتها حكومة دولة الإمارات تمثل خارطة طريق لتحقيق الريادة الإماراتية عالمياً، وترسيخ بناء اقتصاد وطني ومستدام حيث تعد الإمارات نموذجا اقتصاديا حرا، منفتحا على العالم، يرحب بالتبادل الاقتصادي والتجاري الدولي والإقليمي بلا قيود، وهو ما يمثل محرك النمو للتجارة الخارجية.

وقال مصبح : إن جمارك دبي تدعم الخطط الاستراتيجية لدولة الإمارات ودبي، حيث حققت الدائرة أداءً قياسياً للعام 2023، وقامت بتخليص أكثر من 30.4 مليون معاملة جمركية وهو العدد الأكبر في تاريخ المعاملات الجمركية التي أنجزتها جمارك دبي مسجلاً نمواً بواقع 17.5% مقارنة مع 25.8 مليون معاملة في العام 2022، مدفوعاً ببرنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي يواصل مسيرة النجاحات التي كان قد بدأها منذ إطلاقه في سبتمبر 2021.

وأضاف : بلغت نسبة سعادة العملاء 98% عن المعاملات الجمركية التي يتم تقديمها كخدمات إلكترونية وذكية على مدار الساعة سبعة أيام في الأسبوع، حيث يبلغ متوسط المعاملات الجمركية اليومية التي تنجزها برامج وأنظمة جمارك دبي 84 ألف معاملة.

وأوضح أن جمارك دبي تسعى إلى فتح قنوات وترسيخ العلاقات وتعزيزها مع شركاء دبي التجاريين واكتساب شركاء جدد، والمساهمة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 برفع إجمالي حجم التجارة الخارجية من 14.2 تريليون درهم في العقد الماضي إلى 25.6 تريليون درهم للسلع والخدمات في العقد المقبل، وإضافة 400 مدينة لخارطة التجارة الخارجية في عام 2033، لافتاً إلى أن جمارك دبي عقدت العديد من الاجتماعات مع الشركاء والعملاء والجهات الدبلوماسية ومجالس الأعمال للدول كشركاء تجاريين وتم بحث أطر زيادة قيمة التبادل التجاري بما يصب في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات لعام 2031 وأجندة دبي الاقتصادية D33.

وأفادت جمارك دبي، في تقريرها عن العام 2023، أنها أطلقت مشاريع وخدمات رقمية لتسريع العمليات التجارية وترسيخ موقع دبي محور عالمي للتجارة، مؤكدة الحرص على المساهمة في تعزيز حالة الاستقرار الأمني، التي تعد واحدة من أهم المزايا التي تتمتع بها دولة الإمارات، وأحد المقومات الجاذبة للاستثمار في الدولة.

كما أكدت التصدي وبكل حزم لكافة محاولات تهريب المواد الممنوعة والمقيدة والمقلدة لحماية المجتمع والاقتصاد، إذ نجحت الدائرة في تنفيذ 3748 محضر ضبط خلال العام الماضي، 1704 قضايا و2044 محضر جمركي، لافتة إلى أن هذه الجهود تنسجم مع خطة الدائرة 2021 - 2026 لريادة الجمارك الآمنة عالمياً.

وذكرت أنها تسعى إلى استخدام وتطوير أفضل التقنيات للتصدي للتحديات الأمنية التي تهدد سلامة الاقتصاد والمجتمع وذلك من خلال برنامج محرك إدارة المخاطر بإدارة الاستخبارات الجمركية والذي يتحكم في هذا الكم الكبير والهائل من المعاملات الجمركية وتحديد الشحنات المشبوهة، كما تقوم جمارك دبي بتدريب وتطوير كوادرها من الضباط والمفتشين الجمركيين في كافة المنافذ الجمركية.

ويعد مشروع " التفتيش عن بُعد " الذي أطلقته جمارك دبي بالتعاون مع دبي الجنوب ابتكارا نوعيا لتسهيل إجراءات التفتيش وتسريع الإجراءات على العملاء، وتعتمد المبادرة على خصائص التقنيات المتطورة والذكاء الاصطناعي والروبوت الخاص لتفتيش الشحنات داخل مستودعات الشركات بكفاءة وأمان وبدقة عالية من غرفة العمليات الخاصة بجمارك دبي عن بُعد، ويختصر المشروع المبتكر الوقت ويخفض الكلفة، حيث لا يحتاج انتقال ضباط الجمارك إلى مستودعات البضائع لإجراء عمليات التفتيش، وتم تزويد نظام التفتيش عن بُعد الجديد بكاميرات متعددة الاستخدامات للتصوير عالية الدقة واكتشاف المخاطر، كما يتضمن أجهزة نوعية مثل كاميرات حرارية وأشعة تحت الحمراء، وبطارية ليثيوم طويلة الأمد مع إمكانية الشحن السريع وطائرة دون طيار، ما يدعم عمليات تفتيش فعالة و دقيقة للشحنات.

وبلغ عدد حالات نزاع الملكية الفكرية التي تعاملت معها الدائرة في العام 2023 نحو 333 حالة، شملت أكثر من 15 مليون قطعة من البضائع المقلدة بقيمة اجمالية بلغت نحو 73.4 مليون درهم، كما بلغ عدد عمليات إعادة التدوير للبضائع المقلدة 122 عملية شملت نحو 694 ألف قطعة من البضائع المقلدة.

وقامت الدائرة في العام 2023 بإنجاز 131 ورشة عمل وفعالية توعوية بالملكية الفكرية شارك فيها 1618 شخصا من مختلف الفئات، كما تم تقييد 407 علامات تجارية و231 وكالة تجارية بالإضافة الى تسجيل 8 أصول معرفية لابتكارات الموظفين بجمارك دبي.

وضمن إنجازاتها، منحت جمارك دبي تسهيلات إصدار الفواتير لشركات المناطق الحرة ما ساهم في نمو حجم تجارة الشركات المستفيدة من هذه التسهيلات وتم تقديم الرأي لــ (120) مشروعا للتشريعات منها (42) تشريعا جمركيا، و(20) تشريعا محليا، و(58) تشريعا اتحاديا، وإطلاق خدمة التدقيق الذاتي مع زيادة نسبة كفاءة وفعالية خطة التدقيق لعام 2023 بنسبة 39% مقارنة بالنسبة المحققة في 2022، وأثمرت جهود جمارك دبي عن إصدار قرارات تصنيف سلع للمتعاملين بما يقارب 24 ألف بند تعرفة جمركية والرد عبر الخدمات الإلكترونية على ما يقارب 1850 استفسار للمتعاملين بشأن التعرفة الجمركية والمنع والقيد، ودعم تنفيذ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية من خلال إصدار السياسات الجمركية المنظمة لتنفيذ هذه الشراكة.

كما عززت جمارك دبي جهودها لتسهيل حركة السفر والسياحة في مطارات دبي، وتشمل الخدمات التي توفرها الدائرة العديد من التسهيلات النوعية لحركة السياح والمسافرين، ويهدف برنامج الإفصاح الذكي اختصار وقت عبور المسافرين عبر المسار الأحمر لإنهاء الإجراءات الجمركية في أقل من 4 دقائق.

وبالتعاون مع دائرة المالية في حكومة دبي، قامت جمارك دبي بتطبيق أتمتة الإشعارات الخاصة بمعاملات الاستيراد الجمركي الخاضعة للضريبة بين الدوائر الحكومية، وتساهم هذه المبادرة في إصدار تقارير ضريبية دقيقة وتقلل من المعاملات غير المتطابقة.

وعززت جمارك دبي جهودها في دعم العمل المجتمعي ودعمت مبادرتها المجتمعية بمفهوم شامل وفقا لخطتها الإستراتيجية في المسؤولية المجتمعية من خلال عدة محاور شملت الأنشطة الاجتماعية، والصحية، والبيئية، والخيرية، للمساهمة في دعم القضايا التي تمس المجتمع، وواكبت الدائرة عام الاستدامة وCOP28 بتنفيذ العديد من المبادرات في مجال الاستدامة، وسجل إجمالي عدد المبادرات المجتمعية التي نفذتها الدائرة 175 مبادرة خلال عام 2023، استفاد منها 238 ألف مستفيد من كافة الفئات في المجتمع، وبلغت نسبة سعادة المجتمع عن تلك المبادرات 98% وفقا لنتائج دراسة سعادة المجتمع التي أجرتها الدائرة على كافة الفئات.

ونفذت جمارك دبي خلال العام الماضي 85 فعالية استفاد منها 31 ألف مستفيد، وبلغت نسبة الرضا عن الفعاليات المنفذة 90% وفقا لنتائج استطلاع يتم إجراؤه بعد كُل الفعالية.

ونفذت جمارك دبي مُمثلة بمركز التدريب الجمركي 3913 دورة تدريبية بنهاية عام 2023، ودربت 14317 موظفا، حيث بلغت عدد الساعات التدريبية لكل موظف 24 ساعة تدريبية، هذا بالإضافة إلى التدريب الذكي عبر المنصات التعليمية المختلفة والتي بلغت 40%.