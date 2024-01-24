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نورة الكعبي تلتقي سفيرة سلوفينيا لدى الدولة

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ابوظبي - سيف اليزيد -  التقت معالي نورة الكعبي وزيرة دولة، سعادة نتاليا منصور سفيرة جمهورية سلوفينيا لدى دولة الإمارات، وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية بأبوظبي.

جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وسلوفينيا، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، آفاق التعاون على ضوء الروابط الوثيقة بين البلدين الصديقين، وسبل توطيدها من خلال اكتشاف المزيد من الفرص الواعدة في العديد من القطاعات، بما فيها الاستدامة والطاقة الخضراء.

وأعرب الجانبان، عن حرصهما على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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