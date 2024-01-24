الطقس المتوقع في الإمارات غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئي أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س. الخليج العربي خفيف الموج ،فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:16 والمد الثاني عند الساعة 13:03، والجزر الأول عند الساعة 19:53 والجزر الثاني عند الساعة 06:42.

بحر عمان خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:52 والمد الثاني عند الساعة 22:47، والجزر الأول عند الساعة 15:54 والجزر الثاني عند الساعة 04:40.