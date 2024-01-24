سعود بن صقر القاسمي يلتقي رئيس مجلس الوزراء الكويتي

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة اليوم، سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية لدولة الكويت.

وهنأ سموه خلال اللقاء الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء.. متمنياً له التوفيق والنجاح ولدولة الكويت الشقيقة دوام التقدم والازدهار.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والأخوية الراسخة وسبل تعزيزها في كافة المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، وسعادة الدكتور مطر حامد النيادي، سفير الدولة لدى الكويت،وعدد من كبار المسؤولين من البلدين الشقيقين.