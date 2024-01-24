«فن رأس الخيمة» ينطلق في فبراير

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أعلن فن رأس الخيمة، المبادرة الثقافية المعنية برعاية المواهب الحالية والناشئة على مدار العام، عن تفاصيل مهرجان فن رأس الخيمة 2024، والذي يفتتح برنامج فعالياته رسمياً يوم الجمعة 2 فبراير 2024 الساعة 9:00 مساءً في قرية الجزيرة الحمراء التراثية. يتمحور برنامج المهرجان لهذا العام، والذي سيكون برعاية شركة الدار، حول موضوع "الحركة"، ويتولى إدارته القيّم الفني الحائز عدة جوائز ألفيو توماسيني. وسيوفر المهرجان تجربة ثقافية غامرة تجمع بين التراث والحداثة من خلال عروضٍ منظمة لأكثر من 100 فنان، فضلاً عن مجموعة متنوعة من التجارب التعليمية الملهمة والمناقشات العامة والعروض الحية.

وقال توماسيني: يتحدى موضوع "الحركة" مفهوم "الوضع الطبيعي الجديد"؛ ويدعو إلى مواكبة التطور المستمر لعالمنا المتنوع، بدءاً من الذكاء الاصطناعي التوليدي والرموز غير القابلة للاستبدال وصولاً إلى الرحلات الفضائية والحركات البيئية. ويحتفي المهرجان بهذا التطور عبر باقة متنوعة من الأشكال الفنية؛ كما يناقش أثر الحركة والتغيير، ويحفز الحوار بين الفنانين والمؤلفين والمبدعين والمجتمع ككل.ومن الإضافات الجديدة في نسخة هذا العام "السوق"، وهو معرض وسوق للفن المعاصر يضم فنانين وحرفيين من أنحاء العالم؛ وهناك أيضاً "همسات عابرة"، وهو عمل فني حركي مذهل سيتم عرضه على برج القلعة، ويرمز إلى الوحدة والانسجام والطبيعة الديناميكية المتغيرة للتفاعلات البشرية ليكون بذلك أفضل تجسيد لموضوع "الحركة"، كما يعكس التاريخ العريق لقرية الجزيرة الحمراء التراثية. وتم في هذا العمل التركيبي القماشي استخدام مواد معاصرة وتقليدية مستوحاة من ثقافات متنوعة، وسيكون على هيئة السجادات الجدارية المعلّقة مستحضراً دلالات بصرية تجسد التراث الغني والتجارب الثقافية التي كرستها الأسواق عبر التاريخ.

وتستضيف الدورة الـ 12 للمهرجان سلسلة تجارب تفاعلية وعروضاً حية.​ ويتيح المعرض فرصة استثنائية أمام الزوار لإطلاق العنان لقدراتهم الإبداعية عبر مجموعة من ورش العمل الفنية التي تتنوع نشاطاتها بين حياكة الأسلاك وفن الريزن والتصوير الفوتوغرافي وصناعة الخزف، أو الاستمتاع بالتجارب الموسيقية الحماسية، والكوميديا ​​​​الارتجالية، وعدة عروض فنية لأيام السبت. وسيحظى الزوار بفرصة المشاركة في مناقشات غنية حول الثقافة والابتكار والاستدامة من خلال سلسلة المتحدثين المؤلفة من 6 أجزاء، والاستمتاع كذلك بباقة متنوعة من عروض الأفلام مع ليالي الجمعة السينمائية، والتي تشمل أفلاماً وثائقية وقصصاً يقدمها مخرجون بارزون وحائزون عدة جوائز.

ولتلبية ذائقة عشاق الطعام، تعود إلى برنامج المهرجان هذا العام تجربة الطعام الثقافية الأسترالية الحائزة جوائز "أنتيكا أوستراليس".

ويتضمن برنامج المهرجان عطلة نهاية الأسبوع المخصصة للحيوانات الأليفة التي تمتد من 9 إلى 11 فبراير. ويمكن لأصحاب الحيوانات الأليفة اصطحاب حيواناتهم للاستمتاع بالمهرجان والمشاركة في الفعاليات وورش العمل، بما فيها فن صناعة أحزمة العنق للحيوانات الأليفة، ونقش أسمائها على الفخار، وجلسات التقاط الصور الاحترافية لها، وإقامة عروض أزياء الحيوانات الأليفة والتي تقام على امتداد عطلة نهاية الأسبوع.