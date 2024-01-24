خبراء يشيدون بفعاليات معرضي "يومكس" و "سيمتكس" الصناعية والدفاعية

ابوظبي - سيف اليزيد - أشاد عدد من المشاركين والخبراء والمختصين بفعاليات الدورة السادسة لمعرضي يومكس وسيمتكس 2024 ،مثمنين أحدث الابتكارات والبرامج الصناعية والدفاعية الوطنية التي تم استعراضها.

وأشار عدد من الكفاءات الوطنية خلال مشاركتهم في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" إلى أن معرضي "يومكس" و"وسيمتكس" يعتبران منصة مهمة لدعم الصناعات الوطنية في مجالات الدفاع والأمن .. مؤكدين أن دولة الامارات رائدة فى ترسيخ روح الابتكار والتطور لمستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً . وقال حمد الكربي مهندس أنظمة من شركة ساب إن معرضي " يومكس " وسميتكس " منصة استراتيجية تتيح للخبرات الوطنية والعالمية من مهندسين وكفاءات إماراتية أن يشاركون بأفكارهم وخبراتهم مع دول العالم .

وأشار إلى أن مشاركة ساب في معرض يومكس تستعرض جهاز" دبلوي نت" المصنع محليا في مقر الشركة في مجمع توازن الصناعي في أبو ظبي وهو عبارة عن جهاز اتصالات مصمم للعمليات الأمنية ومعالجة الأزمات عسكريا ومدنيا بالإضافة إلى قطاع الصناعة كما يمكن للنظام أن يعطي شبكة اتصالات خاصة تعمل بتقنية الجيل الخامس ويصل مدى الجهاز لأكثر من 20 كم حيث يمكن أن يستخدم لأكثر من 10,000 مستخدم .

وأوضح أن نظام " دبلوي نت" يعتبر حلاً حقيقياً جاهزاً ومتكاملاً يعمل على تمكين المستخدمين من خلال اتصالات سريعة وموثوقة سواء للحماية او تنفيذ مهام بحث وإنقاذ او التدريب على العمليات المعقدة او إدارة الازمات فهو يسرع من نقل البيانات الأساسية فضلا عن ان الجهاز مصمم بحيث إنه يكون سهل التنقل والتركيب والتوسع جغرافيا بجانب انه يعزز من قدرة الشبكة المحلية عندما تتأثر ببنية اتصالات محدودة أو معرضة للخطر بالإضافة أنه جهاز آمن من ناحية الامن السيبراني.

من جهته قال المهندس أحمد الخييلي متخصص صناعات دفاعية في شركة كالدس القابضة إن كالدس القابضة تبتكر خلال مشاركتها معرضي "يومكس" و"وسيمتكس" مركبة تدعى " mcav-014 " تم تصنيعها بأيدي إماراتية سواء من مهندسين وتقنيين تتميز بتصفيح ضد التهديدات الباليستية والألغام .

ولفت إلى أن مجموعة كالدس القابضة وقعت اتفاقيات مع مجلس التوازن بشأن تركيب منصة إطلاق صواريخ خفيفة تحمل صاروخين من نوع الهدى وأربعة صواريخ من نوع سهيل .. معربا عن فخره بالمستوى المتميز للصناعات الوطنية والخبرات في قطاع الصناعات الدفاعية والمدنية مايؤكد أهمية تنظيم مثل هذه المعارض لتبادل الخبرات والتطورات .

وأكد حرص مجموعة كالدس القابضة على تعديز تعاوننا وشراكاتنا المحلية والإقليمية والدولية فضلا عن تشجيع الصناعات وتأهيل الكفاءات الوطنية . ومن جهتها أشارت المهندسة نور الغافري متخصصة صناعات دفاعية في شركة كالدس القابضة إن الشركة تستعرض خلال مشاركتها في المعرض آلية جديدة غير مأهولة 6*6 تدعى "الوشق 1 " تمتلك العديد من الميزات أبرزها قدرتها على حمل منظومة 14.5 ملي وحمولة تصل إلى 500 كيلو غرام .

وأضافت أن معرضي "يومكس" و"سيمتكس" منصة تعد من أهم الوجهات العالمية التي تنظم سنويا في صناعات الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب في الحفاظ على الأمن والسلام فضلا عن أنه يجمع الخبرات من جميع انحاء العالم وإتاحة الفرصة للتبادل الدولي لبحث مستقبل هذه الصناعات الدولية ومواكبة أحدث الابتكارات والتطورات في هذا القطاع .

وتعرض مجموعة كالدس القابضة ضمن مشاركتها مجموعة مبتكرة من المركبات البرية والآليات العسكرية المتطورة غير المأهولة ذات القدرة المتميزة على المناورة والحماية والدفاع التي يشارك في تصميمها وتصنيعها وإنتاجها مجموعة من الكوادر الإماراتية الإدارية والفنية بما في ذلك مهندسون متخصصون في مجال التصنيع والتصميم ومختصون في مجال الجودة وباحثون وغيرهم من المختصين الذين يساهمون بفاعلية في الإرتقاء بجودة الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسية المنتج الإماراتي في الأسواق العالمية .